Мэр Улан-Удэ поручил жестко контролировать качество ремонта дворов

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение главам районных администраций и Комитету городского хозяйства жестко контролировать качество ремонтных работ по федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока». В этом году в столице Бурятии по этой программе благоустраивают 13 придомовых территорий.- Претензий и вопросов к качеству исполнения никаких быть не должно. Если примыкания нет, то вытаскивают бордюр и заново переделывают. Не важно, сколько сделано – пять метров или весь объем работ. Если плитка крошится, то поднимается и переделывается. Районным администрациям взять под жесткий контроль, - подчеркнул мэр сегодня на планерном совещании.Руководители трех районов города сообщили, что на сегодня имеется незначительное отставание от графика работ в пределах одной недели – десяти дней. Также есть вопросы к подрядчикам по качеству плитки и бортовых камней, по примыканию бордюров - монтаж производится без учета осей угла поворота дорожек.- Мы будем выезжать совместно с КГХ, заставлять демонтировать. Плюс двор на Шумяцкого, где благоустройство идет по двум программам: «1000 дворов» и «Формирование комфортной городской среды». Качество асфальта здесь даже визуально не соответствует предъявляемым требованиям, - сообщил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев.- Заставляем переделывать, если не подходит. У вас самый большой двор в 113 квартале – самый большой, самый дорогой, поэтому держать на контроле с привлечением всех сил, - резюмировал Игорь Шутенков.Напомним, на масштабное обновление дворов по программе «1000 дворов» город из федерального бюджета дополнительно получил почти 169 млн рублей. Все дизайн-проекты дворов согласованы с Центром компетенции по вопросам городской среды. Возведение новых площадок началось в мае и завершится до 1 октября этого года.В рамках новой программы дворы благоустраивают на территории Октябрьского района: 113 мкр, 2, 5, 26, 27, 34, 35, 36, ул. Жердева, 98, 100, 102, 108, пр. Строителей, 4, 6, 8, 10, ул. Ключевская, 88, 144, 148. В Железнодорожном районе: ул. Пушкина, 35А, ул. Гольдсобеля, 4, пр. 50-летия Октября, 16, 20, 22, ул. Гагарина, 14, ул. Норильская, 3, ул. Камова, 17,19, ул. Чкалова, 18, ул. Чкалова, 1, 3, 5, ул. Королева, 8, 10; в Советском - ул. Профсоюзная, 31, 33, 40, 42, ул. Кабанская, 16, мкр. Сокол, 5, 7.При наличии вопросов по ходу проведения работ можно обратиться по номеру, который указан на информационном паспорте объекта, либо позвонить в Комитет городского хозяйства по номерам: 37-72-45, 37-72-46, 23-54-79.Фото: мэрия Улан-Удэ