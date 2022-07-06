В Бурятии на берегу Байкала начал работу безопасный пляж

В Бурятии на Байкале открыт первый цивилизованный бесплатный пляж. Общественное пространство оборудовано беседками, кабинами для переодевания, деревянными дорожками, волейбольной площадкой, подиумом под лежаки, шлагбаумом, переносной перегородкой от машин, камерой видеонаблюдения.Часть объектов были создано на средства республиканской субсидии, предоставленной министерством туризма Бурятии в рамках благоустройства территорий, прилегающих к местам туристческого показа, в сумме 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.Выделено три зоны купания, установлено два пирса для катеров. На территории пляжа работает пиццерия и баня. Также на берегу будет работать мобильный пункт полиции, у курорта организована парковка для машин. В июле здесь планируется установить еще один общественный туалетный модуль.Вход на пляж остается абсолютно бесплатным!Управлять пляжной зоной и следить за безопасностью купающихся будет Бурятское республиканское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» (ВОСВОД России).«Президент РФ Владимир Путин на пленарном совещании ПМЭФ сказал, что Байкал должен стать визитной карточкой российского внутреннего туризма. Поэтому очень важно давать возможность предпринимателям развиваться, чтобы туризм в Бурятии становился еще лучше, а туристы хотели приехать еще и остаться подольше. Опыт по благоустройству подобных пляжных территорий будет тиражироваться в других местах массового отдыха», - говорит министр туризма Алдар Доржиев.Фото: минтуризма Бурятии