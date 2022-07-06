Общество 06.07.2022 в 17:28

Улан-Удэ, Селенгинск и Гусиноозерск могут войти в программу "Чистый воздух"

Сейчас в федеральном проекте участвуют 12 городов
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Текст: Нина Павлова
Улан-Удэ, Селенгинск и Гусиноозерск могут войти в программу "Чистый воздух"
"Номер один"
Список городов-участников федерального проекта "Чистый воздух" могут увеличить с 12 до 41, планируется добавить населенные пункты Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктория Абрамченко.

«Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта. В списке на включение - 29 городов, где по итогам наблюдений отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. Для каждого города необходимо будет предусмотреть отдельные мероприятия, а для каждого загрязнителя - строгую ответственность за соблюдение экологических норм»

- сказала Абрамченко.

Как сообщила Виктория Абрамченко, всего с учетом текущих участников в федеральном проекте "Чистый воздух" национального проекта "Экология" будет 41 город-участник.

В список на включение попали Гусиноозерск (Республика Бурятия), Селенгинск (Республика Бурятия), Улан-Удэ (Республика Бурятия), Махачкала (Республика Дагестан), Кызыл (Республика Тыва), Абакан (Республика Хакасия), Черногорск (Республика Хакасия), Барнаул (Алтайский край), Петровск-Забайкальский (Забайкальский край), Ачинск (Красноярский край), Лесосибирск (Красноярский край), Минусинск (Красноярский край), Уссурийск (Приморский край), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Чегдомын (Хабаровский край), Астрахань (Астраханская область), Ангарск (Иркутская область), Зима (Иркутская область), Иркутск (Иркутская область), Свирск (Иркутская область), Усолье-Сибирское (Иркутская область), Черемхово (Иркутская область), Шелехов (Иркутская область), Кемерово (Кемеровская область - Кузбасс), Курган (Курганская область), Искитим (Новосибирская область), Новочеркасск (Ростовская область), Ростов-на-Дону (Ростовская область), Южно-Сахалинск (Сахалинская область).

«Правительство готовит соответствующую нормативную базу, чтобы запустить эксперимент по квотированию выбросов в новых городах уже с 1 сентября 2023 года. Благодаря всем мероприятиям, как и поручил президент, предстоит снизить выбросы загрязняющих веществ к 2030 году в два раза»

- отметила вице-премьер.
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