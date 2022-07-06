Общество 06.07.2022 в 17:40

В Бурятии сироты продолжают судиться за достойное жилье

Жительница республики доказала, что выданный ей дом непригоден для проживания

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Текст: Служба информации
В Бурятии сироты продолжают судиться за достойное жилье

В интересах сирот в суд обратилась прокуратура Иволгинского района. Надзорный орган требовал у министерства социальной защиты дать девушке нормальное жилье.

В обоснование иска было указано, что предоставленные жилые помещения в с. Сотниково не соответствуют строительным нормам, являются строениями временного назначения, а имеющиеся дефекты (нарушения, допущенные при строительстве) не позволяют использовать данные дома для круглогодичного проживания людей и опасны для проживания людей по пожарно-техническим и сейсмическим характеристикам.

- В процессе эксплуатации жилых помещений выявлены дефекты, допущенные при строительстве домов, фактически жилые помещения оказались непригодны для проживания, изготовлены из некачественных материалов, недостатки, допущенные при строительстве домов, носят конструктивный характер и не могут быть устранены путем косметического ремонта, - следует из материалов дела.

В подтверждение доводов иска суду представлено техническое заключение, выполненное ООО «ЕвроПроект».

Согласно выводам заключения, дом, в котором дали квартиру сироте, не соответствует техническим и санитарным требованиям, а также действующим и действовавшим в период строительства нормам и правилам, требованиям технических регламентов и требованиям проектной документации.

В ходе исследования «ЕвроПроект» выявил ряд дефектов и повреждений.

«Образование трещин на всю высоту здания с раскрытием до 5мм., повреждение внутренней отделки стен, следы замачивания, волосяные трещины по внутренним межквартирным стенам, трещины по швам на гипсокартонных перегородках, трещины в стыках перегородок, внутренних межквартирных стен, следы замачивания. Плесень на стенах и перегородках, щели в сопряжении перегородок со смежными конструкциями, нарушение сопряжения перегородок со смежными конструкциями, повреждение отделочных покрытий перегородок», - описывается в заключении.

Причинами выявленных дефектов являются ошибки в строительстве и проектировании, нарушение технологии строительства, некачественное крепление перегородок к несущим конструкциям здания.

Также выявлено, что при строительстве и проектировании дома не выполнен сплошной дощатый диагональный настил по балкам цокольного и чердачного перекрытия, деформация фундамента и несущих стен здания, отсутствует огнезащитная и водозащитная обработка элементов крыши.

- При таком положении дела суд приходит к выводу о том, что жилое помещение, предоставленное гражданке, непригодно для постоянного проживания. Причинами выявленных недостатков являются нарушения строительных норм и правил, допущенные на всех этапах строительства, начиная с закладки фундамента, - постановил суд.

Исковые требования заместителя прокурора Иволгинского района Республики Бурятия суд решил удовлетворить и обязать министерство социальной защиты населения Республики Бурятия предоставить гражданке благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда, пригодное для проживания.

 
Фото: "Номер один"

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