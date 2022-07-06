Общество 06.07.2022 в 18:33

В Бурятии 45-летняя сельчанка убила 33-летнего сожителя

Пара пила, ссорилась, дралась; женщина ранее публично угрожала расправиться с сожителем  
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В Бурятии 45-летняя сельчанка убила 33-летнего сожителя
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы села Турка, обвиняемой в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, сожители в последнее время злоупотребляли спиртными напитками, на фоне алкогольного опьянения между ними происходили ссоры и потасовки, после которых женщина нередко в разговоре с односельчанами угрожала расправиться с сожителем. На протяжении трех дней до происшествия они распивали алкогольные напитки.  Вечером 16 мая в ходе очередного возникшего на фоне опьянения конфликта, переросшего в потасовку, обвиняемая схватила нож и нанесла им два удара в грудь мужчины. От полученных повреждений 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Спустя некоторое время женщина, побежала к соседке и попросила вызвать скорую медицинскую помощь. После этого она вернулась домой, где продолжила употреблять спиртное. До приезда следственно-оперативной группы скрыться не пыталась.      

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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