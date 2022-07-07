Общество 07.07.2022 в 11:53

Песчаная Венеция России обретет мосты

Администрация старинного купеческого города Кяхта планирует ремонт и строительство мостов  
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Текст: Номер один
Песчаная Венеция России обретет мосты
Исторический город Кяхта, процветавший до Октябрьской революции и составивший свое богатство на чайной торговле с Китаем, за свою красоту получил второе название  Песчаная Венеция. Стоящий в песках Забайкалья  он отличался от первой, что в нем не было моря и шикарных мостов. А вот обычные – над оврагами и местной речушкой – имелись. Увы они пришли в полный упадок в 21 веке.

Именно поэтому активисты ОНФ в Бурятии обратились в администрацию города Кяхта с  просьбой решить вопрос ремонта и строительства мостов, которые в настоящее время становятся опасными для эксплуатации.

Как сообщили в республиканском исполкоме ОНФ, в него  обратились жители Кяхты с жалобой на   деревянный мост по ул.Бестужева. Мост активно эксплуатируется, хотя, по сути, находится  в ветхом состоянии – торчащие гвозди, поломанные доски и провалы, все небезопасно для местных жителей.

Согласно ответу администрации города, в июле планируется ремонт – качество которого проконтролируют местные активисты фронтовики. Кроме этого, запланированы строительные работы и по мосту по ул.Свердлова. Администрацией     разработана проектно-сметная документация, которая в настоящее время проходит государственную экспертизу.

Еще один мост по ул.Банзарова так же стоит в планах местной администрации. Проходит конкурс по выбору подрядной организации по разработке ПСД, после чего будет заключен муниципальный контракт и определены сроки выполнения непосредственно строительно-монтажных работ.

«Мостовые сооружения это важный элемент дорожно-транспортной инфраструктуры. Они должны быть максимально безопасны и надежны, ведь по ним передвигаются люди, автомобильный легковой и грузовой транспорт, по нему перегоняют скот. Так например, совсем недавно был отремонтирован мост по ул.Крупской. движение по мосту восстановлено.

«Мы со своей стороны и как жители района и как общественники – представители Народного фронта заинтересованы в качественных и долговечных объектах, поэтому конечно будем смотреть и контролировать этапы строительства», - прокомментировала эксперт Народного фронта Юлия Сухарева.

Фото: ОНФ
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