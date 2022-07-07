Общество 07.07.2022 в 13:12

В Улан-Удэ ремонтники заново ломают только что сделанный тротуар

Жители микрорайона Шишковка забили тревогу
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ ремонтники заново ломают только что сделанный тротуар
В редакцию «Номер один» обратились жители Шишковки. По их словам, только что отремонтированный новенький тротуар дорожники вновь ломают и делают новый. 

«Мы подходили,спрашивали у рабочих, что происходит. Но там гастробайтеры, которые даже языка не знают, они не могут ничего объяснить. Это что вообще за ремонт такой? Когда ремонтируют и тут же ломают? Зачем тратить на ветер столько денег?» - недоумевают местные жители. 

В пресс-службе администрации г. Улан-Удэ информацию подтвердили. Как выяснилось, все дело в недобросовестной работе подрядчика. 

«Тротуар по улице Сенчихина строят в рамках исполнения наказов депутатов. Работы выполняет подрядная организация ООО «Автодор». Заказчик работ, комитет по строительству администрации г. Улан-Удэ, выявил замечания по качеству выполненных работ в ходе проверки. Сейчас подрядная организация переделывает работу за свой счет», - пояснили в администрации города. 


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