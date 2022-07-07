Общество 07.07.2022 в 14:12

Мэр Улан-Удэ – медалистам: «На вас смотрят как на лидеров!»

В этом году с медалью школы окончили 272 выпускника
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ – медалистам: «На вас смотрят как на лидеров!»
Сегодня состоялась торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» лучшим выпускникам Улан-Удэ. В этом году с медалью школу окончили 272 выпускника: 243 – из муниципальных школ, 29 – из государственных. С заслуженными наградами ребят поздравили глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Медаль – это же не такое – раз, и нечаянно получилось, чуть-чуть напрягся – и удача улыбнулась, получил медаль. Нет, вы многие годы усиленно трудились, учились, занимались где-то самоограничением – не пошел на улицу, посидел, сделал уроки. И это очень ценно, это показывает ваши возможности, это показывает, что вы готовы прикладывать усилия, проверять самодисциплину, чтобы добиваться результатов, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов на церемонии.

К этому дню ребята показали блестящие результаты – за курс средней школы они получили итоговые отметки «отлично», сдали ЕГЭ по русскому языку и математике профильной не ниже 70 баллов или математику базовую на «5», а также прошли минимальный порог по предметам по выбору. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подчеркнул, что первая государственная награда ребят – медаль «За особые успехи в учении» – ковалась не только талантом и усердием детей, но и терпением родителей, трудами учителей.


- Я поздравляю вас с завершением большого, сложного, но тем не менее очень интересного этапа жизненного пути длиной в 11 лет. У вас много побед, но самая главная - это первая государственная награда - медаль «За особые успехи в учении». Ваша медаль показывает, что вы сами умеете трудиться, преодолевать трудности, умеете побеждать. Теперь на вас все смотрят как на лидеров – на тех, на кого следует равняться. Я желаю, чтобы успех, с которым вы вступаете во взрослую жизнь, всегда сопутствовал вам, - поздравил Игорь Шутенков.

Среди медалистов 14 стобалльников: семь - по литературе, три - по русскому языку, один – по истории, один – по физике, два – по обществознанию. Всего в этом году в Улан-Удэ 23 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов и более 1000 набрали от 80 до 100 баллов по разным предметам.

Как отметили в мэрии, медаль «За особые успехи в учении» дает выпускнику дополнительные баллы к сумме полученных по итогам ЕГЭ, преимущество при зачислении в вуз, когда медалист набирает равное количество баллов ЕГЭ с другими абитуриентами.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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