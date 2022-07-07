Общество 07.07.2022 в 15:55

C 1 сентября вступают в силу новые требования маркировки молочной продукции

За их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность
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Текст: Константин Воронов
C 1 сентября вступают в силу новые требования маркировки молочной продукции
Розничные магазины при продаже молочной продукции должны будут передавать сведения на официальный сайт национальной системы маркировки товаров Честный ЗНАК.

Розничные магазины – как одни из участников маркировки молока с 1 сентября будут фиксировать приемку молочных продуктов от дистрибьютора через оператора электронного документооборота и продажу клиенту с помощью онлайн-кассы. Для всех участников оборота передача сведений о выводе продукции также становится обязательной.

- Работать по правилам обязательной маркировки должны все участники торгового оборота. Производитель или импортер, дистрибьютор, оптовики и розница, а также общепит должны быть зарегистрированы в системе Честный ЗНАК и подготовлены технически. Информационные письма о новых требованиях маркировки молочной продукции и презентация, как работать в системе электронного документооборота были отправлены нами во все районные администрации республики, - сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Инструкции и обучающие видео по вопросам маркировки молочной продукции можно посмотреть на сайте честныйзнак.рф. Связаться с экспертами по вопросам маркировки можно написав на почту support@crpt.ru, а также позвонив по телефону 8 800 222 15 23.

Напомним, что обязательная маркировка молочной продукции началась в 2021 году. На данный момент производители (кроме фермеров), импортеры сыров, мороженого и прочей «молочки» в обязательном порядке наносят марки, вводят товар в оборот и передают сведения об этом в «Честный знак». Для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов обязательный этап маркировки молочной продукции отложен до 1 декабря 2023 года. Для организаций, закупающих молочную продукцию для собственных нужд или производства – общепит, образовательные учреждения, детские сады и больницы обязанность отправлять информацию в систему мониторинга и маркировки также отложена до 1 декабря 2023 года. За нарушение работы с товаром, подлежащим маркировке, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Фото: «Номер один»

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