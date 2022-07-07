Общество 07.07.2022 в 15:59

«День рыбака» пройдет в Бурятии в поселке Курбулик

«Заповедное Подлеморье» приглашает всех любителей активного семейного отдыха и здорового образа жизни на праздник
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Текст: Номер один
«День рыбака» пройдет в Бурятии в поселке Курбулик
Традиционный праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке» состоится 9 июля в поселке Курбулик Баргузинского района  Бурятии, сообщает пресс-служба ООПТ «Заповедное Подлеморье».

В рамках проведения праздника состоится: театрализованный пролог, торжественная церемония  открытия, встреча Батюшки Байкала, ловля рыбы традиционным способом – закидным  неводом.  Также -  мастер-классы, выставки, конкурсы: кулинарный «Рыбацкая фантазия», костюмированный «Байкальская русалочка», детский творческий конкурс «Юный друг природы», соревнование по спортивной рыбалке на поплавковую удочку «Клёвый рыбак» для рыболовов-любителей. А также большая концертная и игровая развлекательная программа.

«Байкал - не только одно из красивейших мест на Земле, но и часть большой истории. Народы, населявшие его побережье, издревле поклонялись ему, охотились в окружающих его лесах, ловили рыбу в его водах. Поэтому важно, сохранять и приумножать эти традиции. – рассказывает Алдар Доржиев, министр туризма Бурятии. - Праздник, организованный нашими заповедниками, одно из таких мероприятий, которое поможет окунуться в историю байкальских поморов, узнать о их нелегком ремесле, культуре, а главное напомнить о важности бережного отношения к природе. Думаю, такие мероприятия должны быть не только частью событийной туристической карты, они должны стать традиционными для нашей республики».


Фото: «Заповедное Подлеморье»
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