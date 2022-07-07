«День рыбака» пройдет в Бурятии в поселке Курбулик

Традиционный праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке» состоится 9 июля в поселке Курбулик Баргузинского района Бурятии, сообщает пресс-служба ООПТ «Заповедное Подлеморье».В рамках проведения праздника состоится: театрализованный пролог, торжественная церемония открытия, встреча Батюшки Байкала, ловля рыбы традиционным способом – закидным неводом. Также - мастер-классы, выставки, конкурсы: кулинарный «Рыбацкая фантазия», костюмированный «Байкальская русалочка», детский творческий конкурс «Юный друг природы», соревнование по спортивной рыбалке на поплавковую удочку «Клёвый рыбак» для рыболовов-любителей. А также большая концертная и игровая развлекательная программа.«Байкал - не только одно из красивейших мест на Земле, но и часть большой истории. Народы, населявшие его побережье, издревле поклонялись ему, охотились в окружающих его лесах, ловили рыбу в его водах. Поэтому важно, сохранять и приумножать эти традиции. – рассказывает Алдар Доржиев, министр туризма Бурятии. - Праздник, организованный нашими заповедниками, одно из таких мероприятий, которое поможет окунуться в историю байкальских поморов, узнать о их нелегком ремесле, культуре, а главное напомнить о важности бережного отношения к природе. Думаю, такие мероприятия должны быть не только частью событийной туристической карты, они должны стать традиционными для нашей республики».Фото: «Заповедное Подлеморье»