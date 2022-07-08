В Улан-Удэ призывают поддержать тех, кто перешел на электроотопление

Cтoимocть oднoгo килoвaтт-чaca элeктpoэнepгии увеличилась с 3 рублей 5 копеек до 3 рублей 17 копеек. По мнению экспертов, повышение киловатт-часа никоим образом не повлияет на перевод частного сектора города с грязного угля и дров на экологически чистое отопление. Поскольку топливо дорожает еще быстрее.Несмотря на летнюю жару, осень и отопительный сезон уже не за горами, и все чаще возникает вопрос - будет ли Улан-Удэ и другие населенные пункты, как и в прошлые годы, утопать в дыму или процесс перевода на экологические виды топлива сдвинется с места?Как «Номер один» уже сообщал, несмотря на перенос начала действия федеральной программы «Чистый воздух» на 2023 год, в столице Бурятии процесс подготовки перевода части мощностей индивидуального сектора на электроотопление не остановился. Так, при поддержке правительства республики Народный Хурал проголосовал за выделение 215 млн рублей на подготовку проектной документации на реконструкцию электросетевого комплекса Улан-Удэ. Итоговая сумма впечатляет - 7 млрд рублей, которые получат энергетики на реконструкцию электросетевого хозяйства. Значительную часть средств освоят на прокладке сетей и обустройстве трансформаторов в Советском районе Улан-Удэ, где расположено большое количество частного сектора, «коптящего» столицу республики. Однако улан-удэнский эксперт Владимир Афанасьев считает темпы работ недостаточными.- Выгодоприобретателями экологического проекта, связанного с программой «Чистый воздух», будут прежде всего энергетики, а было бы правильным, если бы упор сделали на потребителях,- полагает Владимир Афанасьев. - Ведь в бюджете не предусмотрены средства на компенсации электроэнергии владельцам электрокотлов, кто уже перешел на экологически чистое топливо. Я считаю это несправедливым, поскольку люди уже фактически вносят свой вклад в программу «Чистый воздух».По словам эксперта, всего в Улан-Удэ более тысячи домохозяйств отапливают свои жилища только с помощью электроотопления.- Вот им и надо помочь, чтобы создать позитивный пример для других домовладельцев, - подчеркнул он.Добавим, что комфортный тариф, сопоставимый с затратами на покупку дров, составляет 1,22 рубля за киловатт-час.Депутат Хурала Егор Олзоев сообщил, что многое будет зависеть от пилотного проекта в Красноярском крае, где уже разработана методика расчета и выделения субсидий частным домохозяйствам, перешедшим на электроотопление. Предполагается, что методика будет защищена и внедрена в Красноярске с 2023 года.- Наши, видимо, смотрят на соседей, чтобы, если получится у красноярцев, распространить этот опыт и на Улан-Удэ, — сообщил депутат.Между тем неторопливая раскачка с экологическими мероприятиями в Улан-Удэ идет параллельно со стихийным переводом домохозяйств на электроотопление. В 2021 году значительно подорожали дрова, после того как лесхозы увеличили плату за свои услуги, а цена дизтоплива существенно увеличилась. Воспользовавшись этим, лесорубы подняли цены примерно на 20%, что сделало отопление дровами больших домов невыгодным. А цена киловатт-часа, дорожающего гораздо медленнее, приблизилась к стоимости дров.- Если мы будем дотировать перевод на электроотопление владельцам частных домов и коттеджей, то стоимость дров понизится, поскольку рынок есть рынок, и население получит дополнительные плюсы от субсидирования электротарифа, - убежден эксперт Владимир Афанасьев.Фото: «Номер один»