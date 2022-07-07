Общество 07.07.2022 в 17:02

Жителей Бурятии приглашают на работу в полицию

Собеседования проводятся еженедельно
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Текст: Константин Воронов
Жителей Бурятии приглашают на работу в полицию
МВД по Республике Бурятия приглашает на службу граждан для замещения должностей:

- патрульно-постовой службы полиции и охранно-конвойных подразделений в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего,

- для замещения должностей в подразделениях следствия и дознания в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих высшее юридическое образование,

- для замещения должностей в службе участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих образование не ниже средне-профессионального.

Собеседование для поступления на службу в органы внутренних дел проводится каждый четверг по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Победы, 14, с 14 до 18.00.

Дополнительную информацию по вопросам поступления на службу в органы внутренних дел и прохождения собеседования вы можете получить по телефонам: 8 (3012) 29-24-40, 8 (3012) 29-24-41.

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