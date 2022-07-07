Общество 07.07.2022 в 17:02
Жителей Бурятии приглашают на работу в полицию
Собеседования проводятся еженедельно
Текст: Константин Воронов
МВД по Республике Бурятия приглашает на службу граждан для замещения должностей:
- патрульно-постовой службы полиции и охранно-конвойных подразделений в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего,
- для замещения должностей в подразделениях следствия и дознания в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих высшее юридическое образование,
- для замещения должностей в службе участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих образование не ниже средне-профессионального.
Собеседование для поступления на службу в органы внутренних дел проводится каждый четверг по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Победы, 14, с 14 до 18.00.
Дополнительную информацию по вопросам поступления на службу в органы внутренних дел и прохождения собеседования вы можете получить по телефонам: 8 (3012) 29-24-40, 8 (3012) 29-24-41.
- патрульно-постовой службы полиции и охранно-конвойных подразделений в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего,
- для замещения должностей в подразделениях следствия и дознания в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих высшее юридическое образование,
- для замещения должностей в службе участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих образование не ниже средне-профессионального.
Собеседование для поступления на службу в органы внутренних дел проводится каждый четверг по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Победы, 14, с 14 до 18.00.
Дополнительную информацию по вопросам поступления на службу в органы внутренних дел и прохождения собеседования вы можете получить по телефонам: 8 (3012) 29-24-40, 8 (3012) 29-24-41.
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