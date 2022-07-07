В Улан-Удэ нашли нарушения в строящейся многоэтажке «Бест Плюса»

В Улан-Удэ Госстройжилнадзор выявил ряд нарушений при строительстве многоквартирного дома по улице Модогоева. Застройщиком и подрядчиком строительства нового дома является ООО СЗ «Бест Плюс». В одном из трех блоков уже проводится отделка помещений и мест общего пользования, в остальных монтируются инженерные системы отопления и водоснабжения.«Основные замечания касаются качества выполнения стен подземного автопаркинга: укладка бетонной смеси выполнена с нарушениями. Монолитные железобетонные конструкции имеют пустоты и «раковины». Застройщиком должно быть представлено проектное решение по устранению этих дефектов. Кроме того, баллоны газорежущего инструмента используются с нарушением правил производства работ и хранения», - рассказали в Госстройжилнадзоре.Проверка продлится до 18 июля, по всем выявленным нарушениям будет составлено предписание, которое направят застройщику. Исправить замечания застройщик должен будет в течение 30 дней.- Постоянный контроль и надзор за строительством позволяет удостовериться, что все работы выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям нормативных документов. Проверки - это важнейшие каналы получения объективной информации о соответствии строительства проектной документации, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Фото: Госстройжилнадзор