В Бурятии потушили крупный пожар в автомобильных боксах; пострадавших нет

Вчера поздно вечером в 5 км от посёлка Заиграево произошёл крупный пожар на территории бывшего фанерного завода, в здании приспособленном под автомобильные боксы. Была угроза перехода огня на лесной массив и находящийся в 1,5 км от места пожара детский лагерь «Рассвет», сообщили сегодня в Республиканском агентстве ГО и ЧС.К ликвидации возгорания были привлечены пожарные подразделения 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии, министерства обороны РФ и лесной охраны. В общей сложности на ликвидацию пожара было задействовано 25 человек и 6 единиц техники.На момент прибытия первого подразделения внутри здания и крыша были полностью охвачены огнем. Тушение пожара осложнялось тем, что в гаражных помещениях находились емкости с топливом, горюче-смазочными материалами и газовые баллоны. Совместными усилиями удалось не допустить дальнейшего распространения огня, на ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось более трех часов. Также пожарным удалось спасти топливозаправщик на базе МАЗ, который стоял возле горящего здания, они отогнали его на безопасное расстояние.В результате пожара здание полностью выгорело изнутри, огнем уничтожена крыша боксов и четыре единицы техники: моторная лодка, погрузчик, мини-грузовик, легковая машина. Пострадавших нет.Общая площадь пожара составила 1575 кв. м, предположительная причина - короткое замыкание электропроводки. На месте работают дознаватели Главного управления МЧС по Бурятии.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС