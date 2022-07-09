Водители Бурятии лишились накопленного бензина

«Я сам ранее пользовался картами «Всегда по пути», и меня предупредили на АЗС, что они перестают работать и необходимо срочно израсходовать баллы, - отмечает улан-удэнский автомобильный эксперт Максим Лобышев. – Я то успел, а вот те, кто не заезжал во второй половине июня на заправки, потеряли баллы. Конечно, так поступать со своими клиентами нельзя, ведь люди месяцами копили их, и они просто так сгорели»



«Я 31 мая приехал на АЗС «Роснефть» с картой «Семейная команда», для того чтобы израсходовать накопленные баллы, коих накопилось почти на 20 литров бензина, - рассказывает улан-удэнец Андрей Рябов. - Но на кассе сказали, что моя карта не активирована, и дали телефон колл-центра, мол, звоните туда. Естественно, что в последний день дозвониться туда уже было невозможно и мои литры пропали».

«Налицо явный дисбаланс - биржевые цены на топливо падают, в то время как в рознице они стабильны и, более того, повышается доходность вследствие отмен программ лояльности, - сообщил экономист Анатолий Думнов. - Странный подход у нас - вместо того, чтобы снизить цены, значительно увеличить объем потребления топлива и повысить обороты, АЗС действуют наоборот. И в период роста объемов перевозок и летнего сезона получают высокие прибыли за счет растущей разницы между оптом и розницей»

В июне-июле немало неприятных сюрпризов для автомобилистов подготовили федеральные топливные сети, работающие в Бурятии. Несмотря на переизбыток топлива в стране, вызванного западными санкциями, и снижение оптовых цен, стоимость бензина на бензоколонках не уменьшилась. Более того, компании начали прекращать некоторые условия действия скидочных карт на АЗС, что ухудшило положение автомобилистов.Компания ННК-«Байкалнефтепродукт» неожиданно свернула свою программу лояльности. С 30 июня 2022 года карты «Всегда по пути» прекратили свою работу. Компания объявила о ликвидации скидочных карт на своем сайте заранее - 14 июня, за две недели до «часа X». С 15 июня баллы программы лояльности «Всегда по пути» на АЗС перестали начисляться, а карты продаваться. В результате у людей сгорели литры и баллы, в которые они конвертировались.По словам эксперта, уважающие себя компании обычно не практикуют такое понятие, «как ваши баллы завтра сгорят».- Если человек регулярно пользуется дисконтной картой, то баллы просто копятся, не бесконечно, разумеется, но их всегда можно потратить на протяжении большого периода времени, - отмечает он.Добавим, что не только компания ННК-«Байкалнефтепродукт» подготовила неприятный сюрприз для бурятских автомобилистов. На АЗС «Роснефти» с 1 июня также обнулили ранее накопленные баллы.Как жалуется автомобилист, «он почти два года заправлялся по карте, но ни разу кассир не предупредила его, что карту надо обязательно активировать при звонке в колл-центр».Как отмечают эксперты, многие не читают правила к картам лояльности до конца или же не ожидают такого подвоха, как сгорание баллов. Многие продолжали копить, пока счет не обнулился.Справедливости ради отметим, что не все АЗС в Бурятии отказались от карт лояльности. Так, сеть заправок «Байкальская региональная компания» по-прежнему принимает дисконтные карты и пока не меняет условия их функционирования.Между тем оптовые цены на бензин в июне снизились с 4 тыс. рублей за тонну до 3,6 тыс. рублей. Однако стоимость А-92 в рознице осталась по-прежнему высокой - свыше 48 рублей за литр.Возникает извечная российская проблема - цены на топливо растут всегда. И когда растет в цене нефть, и когда она падает. И когда поднимаются оптовые цены на бензин, и когда они падают. К сожалению, ненормальное ценообразование связано с отсутствием реальной конкуренции и слишком высокими уровнями топливных акцизов и налогов в цене бензина.Дмитрий Родионов, «Номер один».