Общество 10.07.2022 в 07:00

Аварийные «сиротские» дома в пригороде Улан-Удэ хотят отремонтировать

Домам-развалюхам планируют дать вторую жизнь
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Текст: Лариса Ситник
Аварийные «сиротские» дома в пригороде Улан-Удэ хотят отремонтировать
"Номер один"
«Номер один» ранее рассказывал о том, какой приговор вынес суд по делу о построенных на бюджетные деньги некачественных «сиротских домиках». Трое из пяти подсудимых отделались легко, двоим же придется отбыть наказание в колонии. Однако речь пойдет не о них. Мы решили выяснить, живет ли сейчас кто-то в домах, признанных к проживанию непригодными, и какова дальнейшая судьба проблемного микрорайона.



Дым, развалины и безнадега

Напомним, дети-сироты получили квартиры в домах в поселке Сотниково Иволгинского района, микрорайоне Молодежный. Микрорайон образуют улицы Ольхонская, Улан-Удэнская, Владимирская, Геологическая. Построено около 250 домов. Вскоре новоселы стали жаловаться на самые разные дефекты домов (холод, сырость, плесень, грибок, трещины в стенах и пр.). Были заведены уголовные дела на предполагаемых виновников – чиновников и застройщика.  Некоторых из фигурантов дела в итоге освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. А двоих отправили в колонию на несколько лет.  

Микрорайон находится относительно недалеко от въезда в поселок. Добраться до него можно на 129-м и 177-м маршрутах. По словам проживающих, автобусы ездят нерегулярно, после 21:00 их не дождаться вообще. Дорога, ведущая к поселку, разбита и не освещается. 

«Муж работает на Бурводе, домой чаще возвращается пешком. С Бурвода идти примерно полчаса. Когда нужно съездить в город, в основном вызываем такси»

- рассказывает местная жительница. 

Маршрутки – это лишь одна из проблем, с которой здесь сталкиваются люди.

За  Молодежным возвышается труба, и она не может не привлекать внимание. Люди говорят, что по ночам там что-то жгут, до микрорайона доносится едкий дым с ужасным запахом. «Номер один» рассказывал об этом предприятии – это компания «Байкалэкосервис», известная тем, что занимается утилизацией отходов высокой степени опасности (класса Б), поступающих из больниц Улан-Удэ. Зимой сотниковцы массово жаловались на выбросы, с тех пор мало что изменилось.

Третья беда   – бродячие собаки и бомжи. За время нашей прогулки по микрорайону мы встретили нескольких бездомных псов. А одна собака лежала у калитки и при нашем приближении зарычала, так что мы предпочли ретироваться.

Помимо собак, несколько раз нам навстречу попадались бездомные – они шли с котомками, скорее всего  с найденной где-то едой, и направлялись к брошенным домам. Вообще в микрорайоне довольно много таких домов, по нашим подсчетам, не менее трети построенных. Они заколочены – к каким-то приколочен профлист, к каким-то просто доски. До некоторых  уже добрались бомжи. Заглянув внутрь одного из таких домиков, дверь которого была распахнута настежь, мы увидели, что кто-то в нем живет – среди бардака,   творящегося там,  увидели стол с плиткой для приготовления еды, а также вполне обжитой ободранный диван с накиданными на него вещами. Над печкой натянута веревка, на ней сушилась одежда.

Наше внимание также привлекли поредевшие заборы. Во всех домах они сделаны из профлиста зеленого цвета, а часть заборов – деревянные. Оказывается, их разбирают на дрова.

Для полноты сложившегося впечатления о микрорайоне мы также посетили детскую площадку, единственную в микрорайоне. Мусор, сломанный деревянный заборчик вокруг и неработающие аттракционы – такой она нам предстала. Песочница заросла сорняками и молодыми деревьями. В рабочем состоянии здесь только качели и горка, которую зимой, возможно, кто-то заливает.



«Наши дети туда играть не ходят, там все грязно, кучи мусора, люди  выпивают»

- рассказывают жители.

Ремонт каждый год 

Все это – внешняя сторона жизни в микрорайоне. Но главная цель нашего визита была в том, чтобы узнать, живут ли вообще люди в этом микрорайоне.

Зимой 2020 года мы писали о том, что «полгода прошло с того момента, как жители микрорайона Молодежный отстояли в Верховном суде право на достойное жилье». С тех пор прошло два с половиной года, однако ситуация практически не поменялась.

«После того как суд признал мою квартиру непригодной для постоянного проживания, меня вновь поставили в список очередников, но без присвоения номера. И до сих пор я вынуждена со своей семьей ютиться все в той же квартире в Сотниково. Нас четверо - трое взрослых и грудной ребенок, живем на 24 квадратных метрах в сырости и плесени»

- рассказывала нам одна из жительниц Молодежного и председатель регионального отделения Всероссийской ассоциации выпускников детских домов «Дети всей страны» Оксана Степаненко.
Сейчас Оксана говорит, что в апреле этого года ей наконец-то дали квартиру, но въезжать  туда пока не спешит. Квартира ей досталась с неприятным наследием.

«Предлагали несколько вариантов, это было просто ужасное жилье - недоделанное, с плохой сантехникой, в отдаленных районах, в общежитиях… 26 апреля мне дали нормальную квартиру площадью 28,6 кв. м, но она с долгами  перед ТГК-14, долг - 35 тыс. рублей. Задолженность образовалась за период 2013 - 2105 гг. Обратилась за помощью в прокуратуру»

- рассказывает женщина.

Пока Оксана остается в Сотниково. Ежегодно она делает ремонт в своем домике – не из-за прихоти, как это бывает у некоторых – надоел рисунок обоев или линолеума, а по острой необходимости.

«Я меняла обои,  линолеум, который местами  прогнил из-за плесени. Большой ремонт не делала. На стенах трещины, при сильном землетрясении, которое недавно было, они стали еще больше. Народу в поселке осталось жить немного, многие  съехали»

- описывает ситуацию Оксана.

С похожим вопросом об условиях проживания мы обратились к многодетной семье,  проживающей в микрорайоне шесть лет. У супругов трое детей – два мальчика и новорожденная дочь. Семья ждет квартиру, они так же, как и Оксана, выиграли суд, с тех пор прошло полгода. 

«В доме трескаются стены, делаем ремонт каждый год – вылазит плесень, обрабатываем. Дома сыро. Печка разваливается, каждые четыре месяца ее ремонтирую. Печи сложены неправильно»

- поясняет мужчина.

Молодой человек трудится контролером торгового зала, в качестве подработки занимается кладкой печей.

«После суда нас вновь поставили в общую очередь на жилье, перед нами 5600 человек, сказали, что года через три получим квартиру, хотя через восемь месяцев после решения суда должны дать»

- возмущаются супруги.

Пожаловались на плохую печь и сырость еще в одном домике, там также живет многодетная семья с четырьмя детьми.

«У нас соседняя квартира брошена. Зимой там все промерзает и к нам в дом идет сырость и холод. Печку топим, но через два-три часа она полностью остывает и тепло в доме не держится. Печка вся в щелях, постоянно трескается»

- говорит молодая женщина.

Нарекания вызывает и канализация. Выгребная яма рассчитана на четыре дома. «Вакуумку» людям приходится вызывать через каждые пять дней.

«Дома постоянная сырость, отсыревает белье, постель. Спать неприятно – чувствуешь влажные простыни, все прилипает к телу»

- жалуется женщина.

Непригодное сделают пригодным

В Бурятии в списке нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями находятся 4868 человек (в возрасте 18 лет и старше). Для того чтобы удовлетворить потребность сирот в жилье, необходимо порядка 12,3 млрд рублей.

Ситуация с жильем не была бы такой плачевной, если бы в республике существовал   маневренный фонд, но его нет.

Что касается домиков в  Молодежном, то их намерены отремонтировать.

«Решением межведомственной комиссии при правительстве РБ они признаны аварийными и подлежащими реконструкции. Для ремонта нужно разработать проектно-сметную документацию. На ее основании станет известно, какая сумма понадобится для ремонта. После проведения реконструкции эти дома передадут району для дальнейшего использования»

- сообщили «Номер один» в ГБУ «Семья», в оперативном управлении которого находятся сотниковские домики.

Когда будет ремонт, пока неизвестно.

Подытоживая, хочется задаться вопросом: хотели бы сами власть предержащие поселиться в таком месте? Без нормального транспортного сообщения, вблизи предприятия, сжигающего опасные отходы, и в разваливающихся домах? 

Лариса Ситник, «Номер один»
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сироты дом

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