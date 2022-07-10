Центр Улан-Удэ зарастает опасной травкой

«В Бурятии цветение полыни обычно начинается с середины июля и длится весь август, иногда и сентябрь, - рассказывает врач аллерголог, кандидат медицинских наук Инга Номоева. - Число обращений ежегодно увеличивается к этому времени, особенно сейчас, после пандемии, когда защитные силы людей ослаблены коронавирусом»

«Например, мы возле нашего медицинского центра в кварталах в этом году убрали растущую рядом полынь в и регулярно просим домоуправление косить сорные травы в округе» - отмечает врач.

«Я закрыл в своей квартире москитные сетки обычным нетканым укрывным материалом для теплиц, он пропускает воздух, но задерживает пыльцу и пыль. И сразу все симптомы аллергии ушли» - рассказывает улан-удэнец Александр Воробьев.

«В настоящий момент силами подрядных организаций проведены работы по кошению и уборке травы на территории Советского района на общей площади в 260 тыс. квадратных метров, всего в летний период планируется скосить более 500 тыс. квадратных метров травы» - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Центр Улан-Удэ, несмотря на усиленное кошение травы от зарослей «аллергенных» трав, прежде всего полыни, активно зарастает опасной растительностью. Только в Советском районе столицы Бурятии на кошение травки выделили в 2022 году 2,3 млн рублей, однако, несмотря на героические усилия косильщиков, особых успехов не наблюдается.Для травостоя сложились суперблагоприятные условия, и аллергологи Бурятии с тревогой ждут середины июля, когда начнется цветение полыни и народ побежит в аптеки покупать антигистаминные препараты. Между тем общественники, не надеясь на дворников и косильщиков, предлагают горожанам самим рвать полынь, чтобы уничтожить траву до ее цветения.Сегодня точные цифры больных поллинозом в Бурятии не знает никто. Лишь в особо тяжелых случаях аллергии граждане становятся на учет в поликлиниках, а в большинстве случаев в июле-августе у многих начинаются слезиться глаза и возникает насморк. И народ лечится самостоятельно, выбрасывая на ветер подорожавшие сегодня лекарства. По причине того, что те же противоаллергенные препараты «Супрастин» или «Зиртек» лишь немного снимают симптомы, но не вылечивают болезнь. И она быстро прогрессирует и может даже приводить к удушью и летальному исходу (в случае отека Квинке).На первый план для страдающих аллергией выходит полная блокировка контакта в период цветения полыни. Что в условиях Бурятии означает отъезд на этот период в другие регионы России, где полыни нет. Однако не у всех есть возможность уехать.Самое печальное, что медики признают: никто не застрахован от аллергии. Если даже здоровый человек, пока не страдающий аллергией, вдруг вдохнет очень большое количество аллергена, то и в его организме может произойти сбой в иммунной системе, тогда организм начнет работать неправильно, слишком остро реагируя на пыльцу.Именно поэтому врачи считают важным уничтожение полыни в непосредственной близости от места проживания человека, чтобы снизить концентрацию пыльцы до безопасного уровня.И здесь, по словам врача, критически важно избегать мест, где имеются заброшенные участки с цветущей полынью.Эксперт советует страдающим от аллергии гражданам при выходе на улицу надевать медицинскую маску, задерживающую значительное количество вредной пыльцы. А в доме использовать очистители воздуха. Также многие аллергики закрывают окна фильтрующими элементами.Добавим, что с 2022 года изменился порядок кошения травы - вместо комитета городского хозяйства полномочия переданы в районы. Например, в Советском районе Улан-Удэ в 2022 году на эти цели выделено 2,3 млн рублей.Между тем этих усилий явно недостаточно. Например, на улице Борсоева, прямо в центре города, возле подъездов домов выросла буйная растительность в виде полыни и других сорных трав, и ее никто не убирает. И здесь явно недорабатывают домоуправления, которым также поручено бороться с травой.К тому же нынешнее жаркое и одновременно влажное лето способствует активному росту сорных трав, что вынуждает граждан больше полагаться на себя, чем на чиновников. Это вовсе не означает, что населению пора покупать косы и сносить опасную растительность вокруг своих домов. Однако задуматься есть над чем. Особенно перед началом массового цветения «аллергенных» растений. Проблема слишком остра для многих тысяч жителей Бурятии, чтобы от нее отмахиваться.Дмитрий Родионов, «Номер один».