Общество 08.07.2022 в 10:48

В Бурятии впервые провели трансплантацию эмбрионов КРС

Это позволит получить потомство с улучшенными генетическими свойствами
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В Бурятии впервые провели трансплантацию эмбрионов КРС
В Бурятии впервые проведена трансплантация КРС глубокозамороженных эмбрионов, полученных от высокопродуктивных племенных животных с высоким генетическим потенциалом. Работа проводилось на коровах реципиентах в хозяйствах ООО «Благодатное» Бичурского района и ООО «Рубин» Кабанского района, сообщили в минсельхозпроде республики.

Трансплантация эмбрионов — это один из биотехнологических методов улучшения качественных и продуктивных свойств животных, позволяющий получить потомство с улучшенными генетическими свойствами, увеличив поголовье высокоценного скота. Оплодотворенные яйцеклетки (зиготы, эмбрионы) получают от генетически ценных коров доноров на седьмой день после их осеменения, до прикрепления эмбриона к стенке матки.

Эмбрион пересаживают в матку коровы-реципиента, которая служит в качестве «суррогатной матери» и не имеет ценных породных свойств. В случае, если пересадка окажется результативной и эмбрион приживется, животное получит все необходимые витаминно-минеральные вещества в течение всего периода беременности. Родившийся   теленок значительно будет превосходить корову-реципиента по своему генетическому потенциалу, а также получит колостральный иммунитет от коровы-реципиента, приспособленной к местным условиям среды обитания.

Для этих целей ООО «Рубин» закупило 10 эмбрионов черно-пестрой породы, ООО «Благодатное» закупило 25 эмбрионов симментальской породы и 5 эмбрионов казахской белоголовой породы.
Эмбрионы были закуплены у племпредприятие «Барнаульское».

Фото: pixabay.com

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