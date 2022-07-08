В Бурятии впервые провели трансплантацию эмбрионов КРС

В Бурятии впервые проведена трансплантация КРС глубокозамороженных эмбрионов, полученных от высокопродуктивных племенных животных с высоким генетическим потенциалом. Работа проводилось на коровах реципиентах в хозяйствах ООО «Благодатное» Бичурского района и ООО «Рубин» Кабанского района, сообщили в минсельхозпроде республики.Трансплантация эмбрионов — это один из биотехнологических методов улучшения качественных и продуктивных свойств животных, позволяющий получить потомство с улучшенными генетическими свойствами, увеличив поголовье высокоценного скота. Оплодотворенные яйцеклетки (зиготы, эмбрионы) получают от генетически ценных коров доноров на седьмой день после их осеменения, до прикрепления эмбриона к стенке матки.Эмбрион пересаживают в матку коровы-реципиента, которая служит в качестве «суррогатной матери» и не имеет ценных породных свойств. В случае, если пересадка окажется результативной и эмбрион приживется, животное получит все необходимые витаминно-минеральные вещества в течение всего периода беременности. Родившийся теленок значительно будет превосходить корову-реципиента по своему генетическому потенциалу, а также получит колостральный иммунитет от коровы-реципиента, приспособленной к местным условиям среды обитания.Для этих целей ООО «Рубин» закупило 10 эмбрионов черно-пестрой породы, ООО «Благодатное» закупило 25 эмбрионов симментальской породы и 5 эмбрионов казахской белоголовой породы.Эмбрионы были закуплены у племпредприятие «Барнаульское».Фото: pixabay.com