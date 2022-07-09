Памяти Владимира Тарнуева

Уже год как с нами нет Владимира Абогоевича Тарнуева, заслуженного врача Российской Федерации и Республики Бурятия, кандидата медицинских наук, профессора Российской академии естествознания и просто доброго, отзывчивого, талантливого и очень интересного человекаРодился он в 1941 году в селе Сосново-Озерск Еравнинского района. Свою трудовую деятельность он начал с 1967 года, когда после окончания Читинского государственного медицинского института был направлен в родную Еравну главным врачом Телембинской участковой больницы, затем три года работал врачом Читинской станции скорой помощи. Это была хорошая школа в жизни начинающего врача. Общий трудовой стаж В. А. Тарнуева составлял 53 года, 45 из которых он проработал в госпитале ветеранов. Все эти годы госпиталь был для него вторым домом. Лишь дважды он надолго уезжал из дома: в 1974 году - в Москву, в клиническую ординатуру 2-го Московского медицинского института им. Н. И. Пирогова, в 1977 году - в Африку, где три года проработал доверенным врачом советского представительства. Владимир Абогоевич считал, что врач должен сделать все возможное и даже невозможное, чтобы облегчить страдания человека, уважать личность пациента и стремиться оправдать его доверие, направляя усилия на оказание эффективной медицинской помощи при высочайшем уровне обслуживания и создание максимально комфортных условий для лечения. Этот принцип стал основополагающим при определении миссии госпиталя ветеранов и формировании его коллектива. Здесь всегда отдавали предпочтение профессионалам своего дела, людям, способным к состраданию и искренне любящим свою работу.За 16 лет под его грамотным руководством бывшая спецбольница на 30 коек превратилась в госпиталь на 200 коек, ставший клинической базой кафедры терапии и традиционной медицины, где врачи республики и соседних регионов повышали квалификацию, а пациенты получали консультации квалифицированных специалистов. Именно он внедрил новые диагностические и лечебные методы в сочетании с традиционными методами восточной медицины, позволившие поднять лечебный процесс на качественно новый уровень и улучшить эффективность лечения ветеранов. В начале 90-х он совместно с учеными Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН начал разработку и внедрение автоматизированного диагностического комплекса тибетской медицины, а в 1992 открыл первый в республике кабинет УЗИ. В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени «кандидата медицинских наук» в Московской медицинской академии имени М. И. Сеченова. В. А. Тарнуев - автор 115 научных публикаций, в том числе трех учебников, двух монографий, четырех учебных пособий и трех методических рекомендаций. Именно он стал идейным вдохновителем и соавтором учебника «Восточная медицина», изданного в 2014 году - итог 20-летней научно-исследовательской работы коллектива врачей, получившего «Золотую медаль» на Парижском Международном книжном салоне и вошедшего в каталог PARIS BOOK FAIR, изданный на разных языках.Владимир Абогоевич Тарнуев был известен в Бурятии и за ее пределами, в том числе за рубежом. И множество его наград - это дань уважения и признания его заслуг. Всю свою жизнь он посвятил людям.Нашего дорогого Владимира Абогоевича не стало 10 июля 2021 года. Большая утрата не только для республики, но и для медицины в целом.Его невозможно забыть, он навсегда остался в памяти своих учеников, коллег и пациентов. Специалист высокого уровня, мудрый руководитель, незаурядный организатор и новатор, удивительно разносторонний человек с активной гражданской позицией, неуемной энергетикой, способный увлечь своими идеями, повести за собой!Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн