Общество 09.07.2022 в 17:00

Памяти Владимира Тарнуева

Всю свою жизнь заслуженный врач посвятил людям
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Памяти Владимира Тарнуева
Уже год как с нами нет Владимира Абогоевича Тарнуева, заслуженного врача Российской Федерации и Республики Бурятия, кандидата медицинских наук, профессора Российской академии естествознания и просто доброго, отзывчивого, талантливого и очень интересного человека

Родился он в 1941 году в селе Сосново-Озерск Еравнинского района. Свою трудовую деятельность он начал с 1967 года, когда после окончания Читинского  государственного медицинского института был направлен в родную Еравну главным врачом Телембинской участковой больницы, затем три года работал врачом Читинской станции скорой помощи. Это была хорошая школа в жизни начинающего врача. Общий трудовой стаж В. А. Тарнуева составлял 53 года, 45 из которых  он проработал в госпитале ветеранов. Все эти годы госпиталь был для него вторым домом. Лишь дважды он надолго уезжал из дома: в 1974 году - в Москву, в клиническую ординатуру  2-го Московского медицинского института им.  Н. И. Пирогова,  в 1977 году - в Африку, где три года проработал доверенным врачом советского представительства. Владимир Абогоевич считал, что врач должен сделать все возможное и даже невозможное, чтобы облегчить страдания человека, уважать личность пациента и стремиться оправдать его доверие, направляя усилия на оказание эффективной медицинской помощи при высочайшем уровне  обслуживания и создание максимально комфортных условий для лечения. Этот принцип стал основополагающим при определении миссии госпиталя ветеранов и формировании его коллектива. Здесь всегда отдавали предпочтение профессионалам своего дела, людям, способным к состраданию и искренне любящим свою работу.

За 16 лет под его грамотным руководством бывшая спецбольница на 30 коек превратилась в госпиталь на  200 коек,  ставший клинической базой кафедры терапии и традиционной медицины, где врачи республики и соседних регионов повышали квалификацию, а пациенты получали  консультации квалифицированных специалистов.  Именно он внедрил новые диагностические и лечебные методы в сочетании с традиционными методами восточной медицины, позволившие  поднять  лечебный процесс на качественно новый уровень и улучшить эффективность лечения ветеранов.  В начале 90-х он совместно с учеными Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН начал разработку и внедрение автоматизированного диагностического комплекса тибетской медицины, а в 1992 открыл  первый в республике кабинет УЗИ. В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени «кандидата медицинских наук» в Московской медицинской академии имени М. И. Сеченова.  В. А. Тарнуев  - автор 115 научных публикаций, в том числе трех учебников, двух монографий, четырех учебных пособий и трех методических рекомендаций. Именно он стал идейным вдохновителем и соавтором учебника «Восточная медицина»,  изданного в 2014 году - итог 20-летней научно-исследовательской работы коллектива врачей,  получившего «Золотую медаль» на Парижском Международном книжном салоне и вошедшего в каталог  PARIS BOOK FAIR, изданный на разных языках.

Владимир Абогоевич Тарнуев был известен в Бурятии и за ее пределами, в том числе за рубежом. И множество его наград - это дань уважения и признания его заслуг. Всю свою жизнь он посвятил людям.

Нашего дорогого Владимира Абогоевича не стало 10 июля 2021 года. Большая утрата не только для республики, но и для медицины в целом.

Его невозможно забыть, он навсегда остался в памяти своих учеников, коллег и пациентов. Специалист высокого уровня, мудрый руководитель, незаурядный организатор и новатор, удивительно разносторонний человек с активной гражданской позицией, неуемной энергетикой, способный увлечь своими идеями, повести за собой!  

Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн
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