Общество 08.07.2022 в 11:52
В Бурятии сотрудники Росгвардии спасли мужчину на железнодорожном виадуке
Росгвардеец с работником железнодорожной станции схватили мужчину за руки и перетянули через перила назад
Текст: Номер один
В Онохое Заиграевского района сотрудники вневедомственной охраны удержали от необдуманного шага мужчину, перелезшего через перила железнодорожного виадука, рискуя упасть, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место происшествия по срабатыванию тревожной сигнализации в магазине. Росгвардейцам рассказали о том, что очевидцы заметили на краю виадука мужчину и обратились в охраняемый магазин за помощью.
Оценив обстановку и опасность ситуации, росгвардейцы незамедлительно поднялись на железнодорожный виадук. Старший группы задержания вневедомственной охраны старший сержант полиции Алексей Толпыгин стал уговаривать мужчину спуститься. Во время доверительной беседы росгвардеец с работником железнодорожной станции схватили сопротивлявшегося и кричавшего мужчину за руки и перетянули через перила назад.
32-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения доставили в отдел полиции, где с ним была проведена профилактическая беседа, после чего он был передан прибывшим родным.
Фото: Росгвардия
Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место происшествия по срабатыванию тревожной сигнализации в магазине. Росгвардейцам рассказали о том, что очевидцы заметили на краю виадука мужчину и обратились в охраняемый магазин за помощью.
Оценив обстановку и опасность ситуации, росгвардейцы незамедлительно поднялись на железнодорожный виадук. Старший группы задержания вневедомственной охраны старший сержант полиции Алексей Толпыгин стал уговаривать мужчину спуститься. Во время доверительной беседы росгвардеец с работником железнодорожной станции схватили сопротивлявшегося и кричавшего мужчину за руки и перетянули через перила назад.
32-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения доставили в отдел полиции, где с ним была проведена профилактическая беседа, после чего он был передан прибывшим родным.
Фото: Росгвардия