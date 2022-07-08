В Бурятии сотрудники Росгвардии спасли мужчину на железнодорожном виадуке

В Онохое Заиграевского района сотрудники вневедомственной охраны удержали от необдуманного шага мужчину, перелезшего через перила железнодорожного виадука, рискуя упасть, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место происшествия по срабатыванию тревожной сигнализации в магазине. Росгвардейцам рассказали о том, что очевидцы заметили на краю виадука мужчину и обратились в охраняемый магазин за помощью.Оценив обстановку и опасность ситуации, росгвардейцы незамедлительно поднялись на железнодорожный виадук. Старший группы задержания вневедомственной охраны старший сержант полиции Алексей Толпыгин стал уговаривать мужчину спуститься. Во время доверительной беседы росгвардеец с работником железнодорожной станции схватили сопротивлявшегося и кричавшего мужчину за руки и перетянули через перила назад.32-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения доставили в отдел полиции, где с ним была проведена профилактическая беседа, после чего он был передан прибывшим родным.Фото: Росгвардия