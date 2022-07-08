Общество 08.07.2022 в 12:08
Сохранение стволовых клеток пуповинной крови при рождении ребенка – ответственность каждой семьи
Родители начали активно пользоваться услугами биострахования детей
Текст: Иван Иванов
Акушеры-гинекологи отмечают, что современные родители «подкованы» практически во всех вопросах подготовки к родам – не только будущие мамы, но и папы знают многое о развитии ребенка во время беременности и принимают активное участие в этом приятном и, конечно же, хлопотном процессе. Зачастую врачам остается рассказать только об одном очень важном этапе – биостраховании новорожденного.
Биострахование – услуга по сохранению стволовых клеток пуповинной крови в момент рождения малыша.
В чем ценность пуповинной крови?
Пуповинная кровь богата гемопоэтическими стволовыми клетками, которые также содержатся в костном мозге и периферической крови. Между тем только у пуповинной крови имеются определенные уникальные свойства: выделенные из нее клетки наиболее молодые и активные по сравнению с другими источниками, а сохранение клеток при рождении — на 100% безопасный способ получения этого ценного биоматериала.
Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК), которые часто называют кроветворными, используются для лечения взрослых и детей более 50 лет и применяются по всему миру в терапии более 100 тяжелых заболеваний – болезней крови и иммунной системы, включая онкологические и наследственные заболевания.
Многие слышали об успехах ГСК в лечении лейкоза, аутизма и ДЦП у детей. Сотни клинических исследований регулярно открывают новые возможности уникального биоматериала в терапии других заболеваний.
Например, в этом году стало известно о первой пациентке, которая излечилась от ВИЧ с помощью трансплантации пуповинной крови. В будущем благодаря стремительному развитию клеточных технологий в регенеративной медицине клетками пуповинной крови также могут лечить цирроз печени, инсульт, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, мышечную дистрофии, повреждения позвоночника, рассеянный склероз и многие другие тяжелые заболевания.
Почему родители начали активно пользоваться услугами биострахования детей?
Большинство родителей принимает такое решение на перспективу – в целях защиты здоровья ребенка и всей семьи. К сожалению, сегодня в России проводится в 10 раз меньше трансплантаций ГСК, чем необходимо пациентам из-за нехватки донорского материала – костного мозга. В случае необходимости найти совместимого донора костного мозга чрезвычайно сложно по ряду причин, поэтому собственная биостраховка дает ребенку или его ближайшему родственнику шанс на излечение.
Немаловажно, что клетки пуповинной крови могут храниться десятилетиями в специальных криохранилищах без потери своих свойств, поэтому уже через несколько лет область применения биоматериала может быть намного шире. В России трансплантацией стволовых клеток занимается 14 медицинских центров. По запросу, в любой момент, биоматериал будет подготовлен и передан в клинику в России или другой стране для проведения лечения.
Заказать услугу сохранения стволовых клеток можно в Гемабанке – крупнейшем банке персонального хранения стволовых клеток в России и Восточной Европе. Позвоните по телефону 8 (800) 500-46-32 или запишитесь на консультацию на сайте www.gemabank.ru
Биострахование – услуга по сохранению стволовых клеток пуповинной крови в момент рождения малыша.
В чем ценность пуповинной крови?
Пуповинная кровь богата гемопоэтическими стволовыми клетками, которые также содержатся в костном мозге и периферической крови. Между тем только у пуповинной крови имеются определенные уникальные свойства: выделенные из нее клетки наиболее молодые и активные по сравнению с другими источниками, а сохранение клеток при рождении — на 100% безопасный способ получения этого ценного биоматериала.
Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК), которые часто называют кроветворными, используются для лечения взрослых и детей более 50 лет и применяются по всему миру в терапии более 100 тяжелых заболеваний – болезней крови и иммунной системы, включая онкологические и наследственные заболевания.
Многие слышали об успехах ГСК в лечении лейкоза, аутизма и ДЦП у детей. Сотни клинических исследований регулярно открывают новые возможности уникального биоматериала в терапии других заболеваний.
Например, в этом году стало известно о первой пациентке, которая излечилась от ВИЧ с помощью трансплантации пуповинной крови. В будущем благодаря стремительному развитию клеточных технологий в регенеративной медицине клетками пуповинной крови также могут лечить цирроз печени, инсульт, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, мышечную дистрофии, повреждения позвоночника, рассеянный склероз и многие другие тяжелые заболевания.
Почему родители начали активно пользоваться услугами биострахования детей?
Большинство родителей принимает такое решение на перспективу – в целях защиты здоровья ребенка и всей семьи. К сожалению, сегодня в России проводится в 10 раз меньше трансплантаций ГСК, чем необходимо пациентам из-за нехватки донорского материала – костного мозга. В случае необходимости найти совместимого донора костного мозга чрезвычайно сложно по ряду причин, поэтому собственная биостраховка дает ребенку или его ближайшему родственнику шанс на излечение.
Немаловажно, что клетки пуповинной крови могут храниться десятилетиями в специальных криохранилищах без потери своих свойств, поэтому уже через несколько лет область применения биоматериала может быть намного шире. В России трансплантацией стволовых клеток занимается 14 медицинских центров. По запросу, в любой момент, биоматериал будет подготовлен и передан в клинику в России или другой стране для проведения лечения.
Заказать услугу сохранения стволовых клеток можно в Гемабанке – крупнейшем банке персонального хранения стволовых клеток в России и Восточной Европе. Позвоните по телефону 8 (800) 500-46-32 или запишитесь на консультацию на сайте www.gemabank.ru
Фото: «Номер один»
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