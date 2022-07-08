Общество 08.07.2022 в 12:37

Первая леди Бурятии: «Семья – это большая работа над собой и большой труд»

Интернациональная чета Цыденовых приняла участие праздновании Дня семьи, любви и верности
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Текст: Станислав Сергеев
Первая леди Бурятии: «Семья – это большая работа над собой и большой труд»
В канун Дня семьи, любви и верности, 7 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов и его супруга показали пример дружной крепкой семьи и обратились к жителям Бурятии со словами о важности семейных ценностей.

«Семья – это большое чудо, большая работа над собой и большой труд. Я хочу всем пожелать прежде всего здоровья, чтобы все это сделать и осуществить, беречь друг друга на каждом этапе своей жизни. Беречь обязательно своих детей, любить их такими, какие они есть. И они, чувствуя эту поддержку, всегда будут с вами, всегда будут взаимны, всегда будут любить вас, уважать и в дальнейшем дарить чудо – ваших внуков»

- говорила первая леди Бурятии.
В этот день медалями «За любовь и верность» были награждены 49 супружеских пар, которые прожили в браке более 25 лет. В целом же по Бурятии этой награды удостоились 75 семей, среди которых 31 прожила в совместном браке 50 и более лет, 37 семей – многодетные, из которых в 14 воспитывается 5 и более детей.

«Это праздник, которому президент России придал особый статус, особый вес, сделал его государственным праздником. Он напоминает нашим молодым людям, молодым семьям о том, что семья - это самое ценное. Что семья – это то, что надо беречь, прилагать усилия к тому, чтобы ее сохранить. Жизнь долгая, длинная, в ней всякое бывает. И только совместная мудрость, совместное желание позволяет семьи сохранять»

- говорил глава Бурятии на праздничном мероприятии.
День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака. 28 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, стал официальным праздником.

Фото: egov-buryatia.ru 

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