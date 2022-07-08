Общество 08.07.2022 в 13:05

В мэрии Улан-Удэ напомнили о предстоящем отключении горячей воды

Воды не будет с 11 по 20 июля
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Текст: Константин Воронов
В мэрии Улан-Удэ напомнили о предстоящем отключении горячей воды
С 11 по 20 июля в Улан-Удэ отключат горячее водоснабжение у потребителей Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов в зоне обслуживания ТЭЦ-1, напомнили в мэрии.

«Улан-Удэнская ТЭЦ-1 планово остановит свою работу. Теплофикационное оборудование ТЭЦ-1 будет остановлено для подготовки энергообъекта к предстоящему отопительному сезону. График проведения ремонтной программы утверждён администрацией Улан-Удэ. Плановый ежегодный останов станции необходим для ремонта оборудования, которое круглосуточно находится в работе под давлением», - сообщает ТГК-14.

За десять дней специалистами Улан-Удэнской ТЭЦ-1 будет проведена полная ревизия и ремонт оборудования: паропроводов, трубопроводов, газоходов, градирни, запорной арматуры, а также ремонт вспомогательных систем: насосов, электроустановок, трансформаторов и т.д. Также во время остановки запланирован капитальный ремонт дымовой трубы №1: очистка внутреннего и внешнего стволов от отложений, маркировочная покраска и нанесение антикоррозийной защиты на металлоконструкции. Энергетики очистят от зольных отложений газоходы к дымовым трубам, а также градирню и систему орошения от иловых отложений.

Ремонтные работы завершатся опрессовкой трубопроводов, после чего потребители города будут подключаться к горячему водоснабжению.

Фото: «Номер один»
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