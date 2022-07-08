В Бурятии ко Дню семьи был организован велопробег

В преддверии Дня семьи Движением отцов (Совет отцов 37 школы) был проведен очередной проект «Велопробег: Улан-Удэ - Щучье озеро», который проводится ежегодно. В мероприятии приняли участие около 90 человек.В этом году было больше многодетных семей.- Это здорово когда целые семьи - мамы, папы и дети едут, чтобы провести это время вместе. Мы продолжаем развивать идею о помощи и оказании примера тем, кто растет в неполной семье. Некоторые ребята ехали одни, без родителей или родственников, и мы смогли вовлекать их в участие в конкурсах и в общение, - говорят организаторы мероприятия.В последние годы Движение отцов ехали на велосипедах по маршруту протяженностью около 37 км, по различным типам дороги: асфальт, бездорожье, холмы и степь. Но в этом году несколько ребят постарше решили проехать весь маршрут – 92 км. Они выехали в 6 утра и к двум часам дня приехали к озеру. Там всех ребят ждали разные мероприятия.- Мы проводили эстафеты, перетягивание каната, в которых участвовали не только дети, но и родители и, конечно, розыгрыши призов. Традиционно на обед был приготовлен вкусный плов в казане. Мы могли вместе быть на пляже, купаться и общаться. На прошлый велопробег мы смогли приобрести несколько велосипедов и в этом году использовали их для тех, кто хотел поехать, но не имел возможности, в основном это ребята с приемных или многодетных семей, - отмечает руководитель Движения отцов Сергей Ляхов.Цель таких мероприятий - укрепление семьи, отношений родителей и детей. Также организаторы хотят привлечь внимание старших в семье к младшим. Которым нужно показать пример, ободрить, пообщаться с ними, уделить им больше внимания.- Мы верим, что такие проекты помогают и учат чему-то важному любого человека, независимо из какой он семьи, из какого дома, из какой школы. Каждый может в чем-то показать пример, а чему-то научиться. Для этого и существуют такие проекты - для помощи каждому, - поделился Сергей Ляхов.