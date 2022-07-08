Общество 08.07.2022 в 15:36

В Бурятию поедут студенты со всей страны

В БГУ выступили с предложением субсидировать за счет бюджета поездки студентов
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Текст: Иван Иванов
В Бурятию поедут студенты со всей страны
На выездном заседании Комитета Государственной Думы России по молодежной политике проректор БГУ Иван Логинов выступил с предложением субсидировать за счет бюджета поездки студентов вузов России.

Выездное заседание состоялось в Улан-Удэ 8 июля по инициативе депутата Госдумы от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова. На заседание пригласили всех участников реализации молодежной политики в регионе.

От Бурятского госуниверситета проректор по молодежной политике Иван Логинов рассказал о перспективах развития программы студенческого туризма в Бурятии. Как рассказали в БГУ, они в этом году начали принимать студентов со всей страны. Пока программа работает в пилотном режиме, но на сегодня Бурятию посетил уже 21 человек. До конца лета планируется приезд ещё около 50 студентов.

По логике программы студент любого вуза России может выбрать любое направление для летнего отдыха, достаточно лишь выбрать его на портале студтуризм.рф. Эта инициатива Министерства науки и высшего образования России набирает все большую популярность. Единственное, пока нет четкого механизма субсидирования этих поездок со стороны направляющей стороны.


В БГУ предложили разрешить тратить бюджетные средства на эти цели. В университете уверены, что подобные меры позволят сделать программу суперпопулярной, особенно в Бурятии и на Дальнем Востоке. Значительная часть молодежи России мечтает побывать на Байкале, сплавиться по горной реке, сходить в поход в горы, и лучшая возможность для этого, относительно беззаботное время студенчества.

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по молодежной политике Михаил Киселёв отметил, что подобное предложение нужно изучить, проработать и попросил проректора БГУ связаться с ним по этому вопросу по возвращению в Москву.


Также в БГУ надеются и на другой эффект. Возможно, в рамках этих поездок российские студенты проникнуться духом Дальнего Востока, исследуют опции для построения карьеры (такие возможности предусмотрены программой) и решат связать свою жизнь с Бурятией, например. Тогда на новоиспеченных резидентов будут распространяться особые программы, призванные облегчить переезд на Восток страны. Однако для того, чтобы решиться на такой шаг, правильнее всего было бы однажды приехать и посмотреть на все своими глазами.

Фото: предоставлено БГУ
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