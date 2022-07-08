Убийца из Бурятии пожаловался на чувство неполноценности

Житель Бурятии, отбывающий срок в одной из колоний строгого режима, обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей.Мужчина, отбывающий наказание в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство, был недоволен тем, что для отбывания наказания его отправили очень далеко от Бурятии.Обращаясь в суд, осужденный просил перевести его в колонию, находящуюся в республике либо максимально близко к Бурятии.«До осуждения заявитель проживал со своей семьей, а именно дочерью и супругой. Содержание его с декабря 2016 года в исправительном учреждении, на расстоянии не менее 2000 км от дома, повлекло негативные последствия. А именно, излишние обременения и чрезмерные ограничения для свиданий его с семьей, приезды семьи заявителя стали невозможными в связи с отсутствием денежных средств и времени на преодоление пути, что повлекло причинение истцу моральных и нравственных страданий из-за невозможности поддержания семейных связей. Это привело к переживаниям, расстройствам, чувству неполноценности, моральным и нравственным страданиям», - следует из материалов дела.Истец обратился с заявлением о переводе в другую колонию, чтобы иметь возможность встречаться с семьей. Факт проживания членов его семьи на территории Бурятии он подтвердил документами.Однако, как выяснилось на суде, на самом деле членами семьи осужденного женщина и ребенок не являлись. Женщина была простой сожительницей, а у дочери в графе отец стоит прочерк.«В соответствии Уголовно-процессуальным кодексом РФ к близким родственникам относятся супруг, супруга, родители, дети, усыновители, опекуны, попечители, родные братья и сестры, дед, бабушка и внуки», - цитирует суд норму права.В итоге суд постановил исковое заявление осужденного оставить без удовлетворения.Фото: «Номер один»