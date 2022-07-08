Общество 08.07.2022 в 16:13

«Свежеиспеченный» праздник россияне уже видят выходным

Отдыхать в День семьи, любви и верности хотели бы 56% россиян
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Текст: Номер один
«Свежеиспеченный» праздник россияне уже видят выходным

Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности, придав празднику официальный статус. Депутаты Госдумы еще только обсуждают законопроект об установлении 8 июля официального нерабочего дня. Но эту инициативу уже поддерживает 56% россиян, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Лишь 27% опрошенных высказались против установления выходного дня 8 июля, мотивировав свою позицию просто и ясно: «Слишком много праздников!»

Сторонников отдыха в День семьи, любви и верности больше среди женщин: 60% против 52% среди мужчин. Россияне, состоящие в браке, поддерживают инициативу депутатов Госдумы чаще холостых и незамужних (60 и 55% соответственно).

 Судя по всему, число праздников в России может быть бесконечным. Со всеми справимся, всегда отдохнем.

 Фото: pixabay.com

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с 6 по 12 июля

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