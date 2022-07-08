В Улан-Удэ ищут 25-летнего сельчанина, напавшего на полицейских

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Тункинского района. Он подозревается в «применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, 7 июля ранним утром возле лаундж-бара «Felicity» двое сотрудников полиции отдела «Тункинский», находясь при исполнении обязанностей в Улан-Удэ, принудительно доставляли в отдел полиции подозреваемого, совершившишего преступление в поселке Тунка. Во время задержания мужчина оказал активное сопротивление представителям власти, устроив потасовку и распылив содержимое перцового баллончика в лицо обоим сотрудникам полиции. Им была оказана своевременная медицинская помощь в лечебном учреждении.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы, а также на установление местонахождения подозреваемого.Как уточняет телеграмм-канал «Полиция Бурятии», ходе мониторинга СМИ и сети Интернет в социальной сети выявлена публикация о якобы неправомерных действиях двух сотрудников МО МВД России «Тункинский». Информация не соответствует действительности.17 августа 2021 года сотрудниками полиции у жителя Тункинского района в лесном массиве было изъято незаконно переделанное огнестрельное оружие. По результатам баллистической экспертизы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия). Однако злоумышленник скрылся и пребывал в различных регионах России.Установив местонахождение разыскиваемого, для его задержания в Улан-Удэ были командированы сотрудники отдела полиции «Тункинский».При попытке задержания у одного из баров, где подозреваемый предположительно работал охранником, гражданин начал вести себя агрессивно. Вводя в заблуждение работников и посетителей заведения, просил их содействия в освобождении от удержания полицейскими, а также распылил перцовый баллончик в лицо сотрудникам, после чего скрылся.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемого. Материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ.Также будет дана правовая оценка действиям граждан, препятствовавших задержанию злоумышленника.Фото: «Номер один»