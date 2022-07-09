Авиазавод в Улан-Удэ не может найти рабочих

«На авиазаводе сегодня вакантно более тысячи мест. Нехватка кадров», - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе выездного заседания в Улан-Удэ Комитета Государственной Думы по молодежной политике.«А зарплата сколько?», - поинтересовался депутат Госдумы Андрей Гурулев.«Зависит от специальности, но, в среднем, 55 тысяч рублей», - пояснил Алексей Цыденов.Этот диалог состоялся при обсуждении диспаритета зарплат в разных отраслях. В целом, на заседании обсуждали проблемы молодежи на Дальнем Востоке, ее оттока и т. д.«Многие вопросы у нас буксуют. Буксует «Земский доктор», буксует «Земский учитель». Почему? Потому что люди понимают, что, получив какие-то «пряники» в рамках этих программ, все равно потом сядут на этот «голый» оклад, который у нас есть. Везде зарплата идет по минимуму. Учителю, чтобы хоть как-то собрать себе более приличную копейку, надо набирать не меньше тридцати часов, классное руководство, внеклассную работу и так далее. Пахать, по сути, не разгибаясь всю неделю. Основная проблема - в окладах», - сказал госдумовец от Забайкалья.Он указал, что это касается не только учителей, врачей, но и ряда иных отраслей - лесного хозяйства и др.«Минималка, так называемая, в Забайкалье точно, в Бурятии, может, получше, она всех просто «съедает», - критически отметил депутат Гурулев.Чтобы сравнить разные сферы он привел пример.«Возьмите таможню, пограничников, авиационный завод, Улан-Удэнское отделение ВСЖД - там практически вакансий нет, потому что зарплата приличная. То же самое в Забайкалье», - выступил депутат.По поводу отсутствия вакансий на авиазаводе в Улан-Удэ госдумовец ошибся, но его мысль ясна – надо усиливать оклады в отраслях, которые не относятся к силовому блоку, оборонке, большим монополиям.«Нас всех волнует, кто будет учить наших детей, воспитывать, кто нас будет лечить... Тут провал полнейший», - высказал свое мнение на выездном заседании Андрей Гурулев.Он предложил повысить оклады российских учителей и врачей.«Иначе мы никого в деревню практически затянуть не можем. Если проехать по Кяхте, Красному Чикою, Могоче - это же проблема везде повсеместно, один в один», - констатировал положение российский депутат.От себя добавим, что нехватка большого числа рабочих на улан-удэнском авиационном заводе, видимо, связана с постоянным оттоком жителей республики в более благополучные, обустроенные регионы России. В том числе, на другие заводы, расположенные там, судя по всему, мигрируют и квалифицированные специалисты. А люди, приезжающие в Бурятию, как видим, не могут эффективно заполнить авиазаводские вакансии.Фото: «Номер один»