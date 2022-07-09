Общество 09.07.2022 в 17:54

Депутат Госдумы о военнослужащих из Бурятии: «Задачи выполняют достойно»

В спецоперации на Украине участвует почти вся 36-я армия
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Текст: Петр Санжиев
Депутат Госдумы о военнослужащих из Бурятии: «Задачи выполняют достойно»
Депутат Госдумы Андрей Гурулев, прибывший с визитом в Улан-Удэ в рамках выездного совещания Комитета по молодежной политике, прокомментировал масштабы участия военных с Дальнего Востока в армейской спецоперации на Украине.

«36-я армия, которой я восемь лет отдал, дает приличное количество рабочих мест (жителям Бурятии - прим. Авт.) и сейчас практически в полном составе выполняет задачи по денацификации и демилитаризации Украины. Причем достойно выполняет. Сейчас люди и с госнаградами, и в почете. Правда, тяжело. Где-то, может быть, людей не хватает, где-то сил, но все равно идут вперед. К сожалению, есть те, кто не вернулся», - сказал депутат Гурулев.

Он поддержал работу по увековечению памяти погибших, по объяснению «того подвига, который люди совершили. Мемориальные доски, которые должны быть в школах, чтобы село, гордилось своими героями, которые жизнь отдали. Это очень важно сегодня».

Депутат отметил на заседании, что с Дальнего Востока в спецоперации принимает участие немало людей.

«И 29-я армия с Забайкалья, 36-я отсюда, и 35-я армия с Амурской области, и 5-я армия с Приморья. Работают по полной программе», - подытожил российский депутат.

Фото: «Номер один»
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