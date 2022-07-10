Общество 10.07.2022 в 12:22

Огнеборцы МЧС спасли сотрудников Росгвардии из «горящего» здания

По легенде, загорелся один из кабинетов в здании управления по улице Трубачеева
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Текст: Станислав Сергеев
Огнеборцы МЧС спасли сотрудников Росгвардии из «горящего» здания
Накануне в Управлении Росгвардии по Республике Бурятия прошли пожарно-тактические учения. В ходе учений были отработаны совместные действия пожарных и росгвардейцев по тушению условного возгорания и эвакуации личного состава в административном здании Управления по ул. Трубачеева.



Согласно легенде, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на втором этаже здания. Личный состав отработал элементы эвакуации персонала и посетителей, материальных ценностей и служебной документации, а также методы и способы применения первичных средств пожаротушения при ликвидации возгорания внутри административного здания. Также было проверено функционирование системы оповещения при пожаре.



По прибытию пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по республике Бурятия наблюдалось сильное задымление в здании. Звеном газодымозащитной службы была произведена разведка, в ходе которой были найден и эвакуирован из зоны возгорания условно пострадавший. Очаг возгорания, находившийся в одном из кабинетов на 2 этаже, был ликвидирован, сообщили в МЧС России по Бурятии.



Фото: 03.mchs.gov.ru
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