Общество 10.07.2022 в 14:31
Жители Бурятии смогут переводить крупные суммы между банками без комиссии
Центробанк инициировал закон о бесплатных переводах до 1,4 млн рублей
Текст: Станислав Сергеев
Банк России инициировал внесение в Госдуму законопроекта, запрещающего взимать комиссию при переводах между банками в случае, если перевод осуществляет физическое лицо.
В тексте документа сказано, что банк не вправе взимать комиссию за перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами одного физлица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ.
Это, по мнению авторов законопроекта, обеспечит недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к банковским продуктам, предлагаемым одним банком. А установление порога для взимания комиссии с межбанковских переводов будет способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях.
Фото: «Номер один»
В тексте документа сказано, что банк не вправе взимать комиссию за перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами одного физлица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ.
Это, по мнению авторов законопроекта, обеспечит недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к банковским продуктам, предлагаемым одним банком. А установление порога для взимания комиссии с межбанковских переводов будет способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях.
Фото: «Номер один»
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