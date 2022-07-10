Жители Бурятии смогут переводить крупные суммы между банками без комиссии

Банк России инициировал внесение в Госдуму законопроекта, запрещающего взимать комиссию при переводах между банками в случае, если перевод осуществляет физическое лицо.В тексте документа сказано, что банк не вправе взимать комиссию за перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами одного физлица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ.Это, по мнению авторов законопроекта, обеспечит недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к банковским продуктам, предлагаемым одним банком. А установление порога для взимания комиссии с межбанковских переводов будет способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях.Фото: «Номер один»