Общество 10.07.2022 в 17:00

В МЧС Бурятии рассказали историю любви двух своих сотрудников

Чем закончился роман начальника отдела и оперативного дежурного
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Текст: Станислав Сергеев
В МЧС Бурятии рассказали историю любви двух своих сотрудников
Ко Дню семьи, любви и верности МЧС России по Бурятии поздравило своих сотрудников и рассказало историю любви двух сотрудников министерства. Валентина и Сергей работают в Главном управлении МЧС России по Республике Бурятия. По иронии судьбы встретились будущий начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Улан-Удэ и оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия благодаря работе.

- В 2003 году сразу после учебы Сережу отправили работать дознавателем в Мухоршибирский район. Как сейчас помню наше знакомство. В мой кабинет зашел офицер, посмотрел на меня, мы улыбнулись друг другу, а уже через пару часов решили встретиться. Наше первое свидание прошло так, как будто мы знакомы с Сергеем всю жизнь, - вспоминает Валентина.

В этом году семья Волковых отмечает 18-летие. У Валентины и Сергея растут двое прекрасных детей: Дима и Ксюша. За это время они многое прошли и пережили. В их отношения были и взлеты и падения, было много работы, которая помогла и помогает сохранить крепкие отношения.

- Всю жизнь перед нашими глазами очень яркий пример семейной жизни - наши родители. Мои вместе уже 46 лет, у Сергея – 38 лет, - рассказала Валентина.

Фото: 03.mchs.gov.ru 

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