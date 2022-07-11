Общество 11.07.2022 в 10:16

В Баунте сторож золотодобывающего предприятия обокрал его склады на 360 тыс рублей

Кучу полезных и нужных золотодобытчикам вещей он продал за 20 л спирта и выдумал историю о вооруженном налете  
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Текст: Номер один
В Баунте сторож золотодобывающего предприятия обокрал его склады на 360 тыс рублей
В Бурятии в Баунтовский  районный  суд   поступило  уголовное  дело в  отношении 70-летнего  жителя района, обвиняемого в совершении кражи имущества у собственного работодателя, сообщили в пресс-службе суда
.
При этом, криминальная история из бурятского Клондайка вполне достойна пера Фрэнсиса Брет Гарта или Джека Лондона, так как сам сторож не просто пропил треть миллиона рублей, но и оказался не лишен дара сочинительства.

По версии  следствия, в декабре  2021 года пожилой сторож золотодобывающего предприятия вскрыл три складских  помещения , принадлежащих работодателю, и украл имущество на сумму более 360 тысяч рублей. В  том  числе:  150 л бензина, ремкомплект стоимостью  60 тыс руб, сервомеханизм для  бульдозера  Komatsu стоимостью 50 тыс руб, три комплекта топливоподающей   аппаратуры общей стоимостью 190 тыс руб, электростанцию, а  также   различные инструменты.  Похищенное  имущество  сторож  продал незнакомцам  за  20 литров   разведенного  спирта.

В феврале  2022 года на  участок приехало начальство и обнаружило, что вскрыто три склада, имущество  отсутствует. Однако сторож пояснил, что в  декабре на территорию участка  приехали вооруженные  люди,  произвели несколько выстрелов в  воздух, заперли его в сторожке и похитили имущество. Представитель работодателя  обратился в   полицию. После приезда полицейских на участок,  сторож  сознался,  что  вверенное  ему  имущество  он  обменял на спирт у  проезжающих мимо рыбаков.

По факту    кражи  в  отношении сторожа возбуждено уголовное части 3 статьи 158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная   в крупном  размере, с  незаконным  проникновением   в  иное  хранилище).  В  отношении  обвиняемого   избрана  мера  пресечения   в  виде  подписки  о  невыезде и  надлежащем поведении.

Решается   вопрос  о  назначении    судебного  заседания.

Фото: pixabay.com
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кража задержание суд

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