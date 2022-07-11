В Баунте сторож золотодобывающего предприятия обокрал его склады на 360 тыс рублей

В Бурятии в Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении 70-летнего жителя района, обвиняемого в совершении кражи имущества у собственного работодателя, сообщили в пресс-службе судаПри этом, криминальная история из бурятского Клондайка вполне достойна пера Фрэнсиса Брет Гарта или Джека Лондона, так как сам сторож не просто пропил треть миллиона рублей, но и оказался не лишен дара сочинительства.По версии следствия, в декабре 2021 года пожилой сторож золотодобывающего предприятия вскрыл три складских помещения , принадлежащих работодателю, и украл имущество на сумму более 360 тысяч рублей. В том числе: 150 л бензина, ремкомплект стоимостью 60 тыс руб, сервомеханизм для бульдозера Komatsu стоимостью 50 тыс руб, три комплекта топливоподающей аппаратуры общей стоимостью 190 тыс руб, электростанцию, а также различные инструменты. Похищенное имущество сторож продал незнакомцам за 20 литров разведенного спирта.В феврале 2022 года на участок приехало начальство и обнаружило, что вскрыто три склада, имущество отсутствует. Однако сторож пояснил, что в декабре на территорию участка приехали вооруженные люди, произвели несколько выстрелов в воздух, заперли его в сторожке и похитили имущество. Представитель работодателя обратился в полицию. После приезда полицейских на участок, сторож сознался, что вверенное ему имущество он обменял на спирт у проезжающих мимо рыбаков.По факту кражи в отношении сторожа возбуждено уголовное части 3 статьи 158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная в крупном размере, с незаконным проникновением в иное хранилище). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Решается вопрос о назначении судебного заседания.Фото: pixabay.com