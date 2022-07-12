Общество 12.07.2022 в 11:00

Оплата в магазине только за «наличку»: законно ли это?

Можно ли как-то повлиять на хозяина магазина, чтобы он установил терминал?
A- A+
Текст: Номер один
Оплата в магазине только за «наличку»: законно ли это?
«В одном из наших поселковых магазинов оплату принимают только «наличкой». Это не очень удобно. Можно ли как-то повлиять на хозяина магазина, чтобы он установил терминал?» 
Максим Иннокентьевич И., пгт. Селенгинск.

Отвечает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия: 

— По закону о защите прав потребителей все магазины, чья выручка за предыдущий год превысила 30 млн рублей (с 1 июля 2021 года — 20 млн рублей), обязаны принимать от покупателей не только наличные, но и как минимум карты платежной системы «Мир». То есть у них для этого уже должен быть платежный терминал. 

Есть исключения: например, от этой обязанности освобождены продавцы, которые торгуют в местах, где нет доступа к Интернету. 

Сообщить о нарушителях можно в Управление Роспотребнадзора. Но нужно помнить, что для обращений потребителей в Роспотребнадзор, содержащих просьбу провести проверку, обязателен претензионный порядок: сначала пишется претензия в магазин, а только потом жалоба в Роспотребнадзор.
Теги
справбюро

Все новости

Оплата в магазине только за «наличку»: законно ли это?
12.07.2022 в 11:00
Детская шалость едва не стала причиной крупного пожара в Бурятии
12.07.2022 в 10:52
В Улан-Удэ найденный подросток снова сбежал
12.07.2022 в 10:36
В Улан-Удэ начинается ремонт нечетной стороны улицы Терешковой
12.07.2022 в 10:05
В Бурятии разбились водитель «ВАЗа» и мотоциклист
12.07.2022 в 09:50
Волонтеры РЖД убрались на севере Байкала
12.07.2022 в 09:32
Прокуратура Бурятии не дала бизнесменам обогатиться на бюджете
12.07.2022 в 09:29
В Улан-Удэ детям-эпилептикам не выдавали бесплатных лекарств
12.07.2022 в 09:14
Улан-удэнка лишилась денег при попытке купить дешевую стиральную машину
11.07.2022 в 17:50
В Улан-Удэ по проекту «Народный бюджет» обновляют 27 улиц и проездов
11.07.2022 в 17:30
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
Детская шалость едва не стала причиной крупного пожара в Бурятии
В пригородном  с Улан-Удэ селе Хойтобэе от огня отстояли четыре домовладения
12.07.2022 в 10:52
В Улан-Удэ начинается ремонт нечетной стороны улицы Терешковой
С сегодняшнего дня перекроют движение от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса
12.07.2022 в 10:05
Волонтеры РЖД убрались на севере Байкала
Они отправили на утилизацию более 72 кубометров мусора и благоустроили городской пляж
12.07.2022 в 09:32
Прокуратура Бурятии не дала бизнесменам обогатиться на бюджете
Ведомство добилось отмены контракта с завышенной стоимостью работ
12.07.2022 в 09:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru