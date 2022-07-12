Оплата в магазине только за «наличку»: законно ли это?

Отвечает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия:

— По закону о защите прав потребителей все магазины, чья выручка за предыдущий год превысила 30 млн рублей (с 1 июля 2021 года — 20 млн рублей), обязаны принимать от покупателей не только наличные, но и как минимум карты платежной системы «Мир». То есть у них для этого уже должен быть платежный терминал.Есть исключения: например, от этой обязанности освобождены продавцы, которые торгуют в местах, где нет доступа к Интернету.Сообщить о нарушителях можно в Управление Роспотребнадзора. Но нужно помнить, что для обращений потребителей в Роспотребнадзор, содержащих просьбу провести проверку, обязателен претензионный порядок: сначала пишется претензия в магазин, а только потом жалоба в Роспотребнадзор.