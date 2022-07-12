Общество 12.07.2022 в 11:00
Оплата в магазине только за «наличку»: законно ли это?
Можно ли как-то повлиять на хозяина магазина, чтобы он установил терминал?
Текст: Номер один
«В одном из наших поселковых магазинов оплату принимают только «наличкой». Это не очень удобно. Можно ли как-то повлиять на хозяина магазина, чтобы он установил терминал?»
Максим Иннокентьевич И., пгт. Селенгинск.
Отвечает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия:
— По закону о защите прав потребителей все магазины, чья выручка за предыдущий год превысила 30 млн рублей (с 1 июля 2021 года — 20 млн рублей), обязаны принимать от покупателей не только наличные, но и как минимум карты платежной системы «Мир». То есть у них для этого уже должен быть платежный терминал.
Есть исключения: например, от этой обязанности освобождены продавцы, которые торгуют в местах, где нет доступа к Интернету.
Сообщить о нарушителях можно в Управление Роспотребнадзора. Но нужно помнить, что для обращений потребителей в Роспотребнадзор, содержащих просьбу провести проверку, обязателен претензионный порядок: сначала пишется претензия в магазин, а только потом жалоба в Роспотребнадзор.
Максим Иннокентьевич И., пгт. Селенгинск.
Отвечает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия:
— По закону о защите прав потребителей все магазины, чья выручка за предыдущий год превысила 30 млн рублей (с 1 июля 2021 года — 20 млн рублей), обязаны принимать от покупателей не только наличные, но и как минимум карты платежной системы «Мир». То есть у них для этого уже должен быть платежный терминал.
Есть исключения: например, от этой обязанности освобождены продавцы, которые торгуют в местах, где нет доступа к Интернету.
Сообщить о нарушителях можно в Управление Роспотребнадзора. Но нужно помнить, что для обращений потребителей в Роспотребнадзор, содержащих просьбу провести проверку, обязателен претензионный порядок: сначала пишется претензия в магазин, а только потом жалоба в Роспотребнадзор.
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