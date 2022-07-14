Общество 14.07.2022 в 11:00
Возврат лекарственных средств
Можно ли вернуть таблетки, купленные по ошибке?
Текст: Номер один
«Я по ошибке купила другое лекарство. Могу ли его вернуть? Чек имеется» .
Сэсэг Бальжитовна, г. Кяхта.
Отвечает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:
— Приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не подлежат возврату или обмену.
Если же лекарственные препараты являются недоброкачественными, фармацевт обязан принять такой товар. Или если фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства.
Недостатком лекарственных препаратов и медицинских изделий можно считать:
— истекший на момент продажи срок годности;
— отсутствие обязательной информации о товаре, в том числе информации на русском языке;
— несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате;
— отсутствие инструкции по применению препарата;
— несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям;
— наличие в упаковке брака — сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия.
Также вернуть лекарство возможно в случае нарушения порядка отпуска лекарственных препаратов, предусмотренных нормативно-законодательными актами, например, рецептурный препарат продан без рецепта.
Сэсэг Бальжитовна, г. Кяхта.
Отвечает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:
— Приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не подлежат возврату или обмену.
Если же лекарственные препараты являются недоброкачественными, фармацевт обязан принять такой товар. Или если фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства.
Недостатком лекарственных препаратов и медицинских изделий можно считать:
— истекший на момент продажи срок годности;
— отсутствие обязательной информации о товаре, в том числе информации на русском языке;
— несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате;
— отсутствие инструкции по применению препарата;
— несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям;
— наличие в упаковке брака — сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия.
Также вернуть лекарство возможно в случае нарушения порядка отпуска лекарственных препаратов, предусмотренных нормативно-законодательными актами, например, рецептурный препарат продан без рецепта.
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