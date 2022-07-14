Общество 14.07.2022 в 11:00

Возврат лекарственных средств

Можно ли вернуть таблетки, купленные по ошибке?
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Текст: Номер один
Возврат лекарственных средств
 «Я по ошибке купила другое лекарство. Могу ли его вернуть? Чек имеется» .
Сэсэг Бальжитовна, г. Кяхта.

 Отвечает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 

— Приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не подлежат возврату или обмену

Если же лекарственные препараты являются недоброкачественнымифармацевт обязан принять такой товар. Или если фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства. 

Недостатком лекарственных препаратов и медицинских изделий можно считать

— истекший на момент продажи срок годности; 
— отсутствие обязательной информации о товаре, в том числе информации на русском языке; 
— несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате; 
— отсутствие инструкции по применению препарата; 
— несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям; 
— наличие в упаковке брака — сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия. 

Также вернуть лекарство возможно в случае нарушения порядка отпуска лекарственных препаратов, предусмотренных нормативно-законодательными актами, например, рецептурный препарат продан без рецепта. 
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