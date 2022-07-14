Возврат лекарственных средств

Сэсэг Бальжитовна, г. Кяхта.

Отвечает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

— Приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качестваЕсли же лекарственные препараты. Или если фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства.— истекший на момент продажи срок годности;— отсутствие обязательной информации о товаре, в том числе информации на русском языке;— несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате;— отсутствие инструкции по применению препарата;— несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям;— наличие в упаковке брака — сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия.Также вернуть лекарство возможно, предусмотренных нормативно-законодательными актами, например, рецептурный препарат продан без рецепта.