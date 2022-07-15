Общество 15.07.2022 в 11:00
Электронный сертификат для инвалидов
Что это такое и как его получить
Текст: Номер один
Отвечает Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия:
— Электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) — это современный цифровой сервис, разработанный и запущенный в России совсем недавно. Он представляет собой электронную запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком РФ.
На выданный электронный сертификат записывается определенная денежная сумма, которую можно потратить на приобретение ТСР, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации/абилитации.
Если гражданину с инвалидностью рекомендовано несколько технических средств реабилитации, то сертификат будет оформлен на каждое средство реабилитации. Он работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар.
Пока сертификат доступен для приобретения отдельных видов технических средств серийного производства, но перечень будут расширять, в том числе на средства реабилитации индивидуального изготовления.
Для получения сертификата необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в МФЦ.
— Электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) — это современный цифровой сервис, разработанный и запущенный в России совсем недавно. Он представляет собой электронную запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком РФ.
На выданный электронный сертификат записывается определенная денежная сумма, которую можно потратить на приобретение ТСР, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации/абилитации.
Если гражданину с инвалидностью рекомендовано несколько технических средств реабилитации, то сертификат будет оформлен на каждое средство реабилитации. Он работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар.
Пока сертификат доступен для приобретения отдельных видов технических средств серийного производства, но перечень будут расширять, в том числе на средства реабилитации индивидуального изготовления.
Для получения сертификата необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в МФЦ.
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