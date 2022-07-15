Электронный сертификат для инвалидов

— это современный цифровой сервис, разработанный и запущенный в России совсем недавно. Он представляет собой электронную запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком РФ.На выданный электронный сертификат з, которую, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации/абилитации.Если гражданину с инвалидностью рекомендовано несколько технических средств реабилитации, то сертификат будет оформлен на каждое средство реабилитации.Пока сертификат доступен для приобретения отдельных видов технических средств серийного производства, но перечень будут расширять, в том числе на средства реабилитации индивидуального изготовления.Для получения сертификата необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в МФЦ.