Общество 15.07.2022 в 11:00

Электронный сертификат для инвалидов

Что это такое и как его получить
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Электронный сертификат для инвалидов
 Отвечает Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия: 

— Электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) — это современный цифровой сервис, разработанный и запущенный в России совсем недавно. Он представляет собой электронную запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком РФ. 

На выданный электронный сертификат записывается определенная денежная сумма, которую можно потратить на приобретение ТСР, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации/абилитации. 

Если гражданину с инвалидностью рекомендовано несколько технических средств реабилитации, то сертификат будет оформлен на каждое средство реабилитации. Он работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар. 

Пока сертификат доступен для приобретения отдельных видов технических средств серийного производства, но перечень будут расширять, в том числе на средства реабилитации индивидуального изготовления. 

Для получения сертификата необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в МФЦ.
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