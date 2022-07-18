Налоговый вычет за ремонт

— приобретение недвижимости (квартиры, комнаты) только в новостройке — на вторичное жилье эта льгота не распространяется;— приобретенное в новостройке жилье должно быть без отделки, о чем в обязательном порядке указывается в договоре приобретения;— на возврат подоходного налога может претендовать плательщик НДФЛ по ставке 13%, имеющий статус налогового резидента РФ.При соблюдении всех условий— штукатурные работы;— плотничные и столярные работы;— внутренняя отделка (потолки, перегородки);— облицовка/покрытие стен, покрытия полов;— установка окон, оконных рам, дверей (кроме вращающихся и автоматических);— работы по установке встроенного оборудования, встроенных шкафов, внутренних лестниц;— другие отделочные и строительные работы.ТакжеВажно помнить, что