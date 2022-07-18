Общество 18.07.2022 в 11:00
Налоговый вычет за ремонт
Можно ли вернуть налог, если пенсионер решил поменять окна в своей квартире?
Текст: Номер один
Одними из главных условий возврата 13% за отделку квартиры являются:
— приобретение недвижимости (квартиры, комнаты) только в новостройке — на вторичное жилье эта льгота не распространяется;
— приобретенное в новостройке жилье должно быть без отделки, о чем в обязательном порядке указывается в договоре приобретения;
— на возврат подоходного налога может претендовать плательщик НДФЛ по ставке 13%, имеющий статус налогового резидента РФ.
При соблюдении всех условий вернуть деньги можно за следующие виды отделочных работ:
— штукатурные работы;
— плотничные и столярные работы;
— внутренняя отделка (потолки, перегородки);
— облицовка/покрытие стен, покрытия полов;
— установка окон, оконных рам, дверей (кроме вращающихся и автоматических);
— работы по установке встроенного оборудования, встроенных шкафов, внутренних лестниц;
— другие отделочные и строительные работы.
Также можно учитывать расходы на покупку стройматериалов и разработку проектной и сметной документации.
Важно помнить, что каждый случай возврата налогового вычета рассматривается в частном порядке.
— приобретение недвижимости (квартиры, комнаты) только в новостройке — на вторичное жилье эта льгота не распространяется;
— приобретенное в новостройке жилье должно быть без отделки, о чем в обязательном порядке указывается в договоре приобретения;
— на возврат подоходного налога может претендовать плательщик НДФЛ по ставке 13%, имеющий статус налогового резидента РФ.
При соблюдении всех условий вернуть деньги можно за следующие виды отделочных работ:
— штукатурные работы;
— плотничные и столярные работы;
— внутренняя отделка (потолки, перегородки);
— облицовка/покрытие стен, покрытия полов;
— установка окон, оконных рам, дверей (кроме вращающихся и автоматических);
— работы по установке встроенного оборудования, встроенных шкафов, внутренних лестниц;
— другие отделочные и строительные работы.
Также можно учитывать расходы на покупку стройматериалов и разработку проектной и сметной документации.
Важно помнить, что каждый случай возврата налогового вычета рассматривается в частном порядке.
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