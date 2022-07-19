Льготы для ветерана

— Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%:— платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, а также за содержание и текущий ремонт общего имущества в нем исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений, в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим;— взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капремонт на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом Бурятии, и занимаемой общей площади жилых помещений, в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим;— платы за холодную воду, горячую воду, электроэнергию, отведение сточных вод при содержании общего имущества в многоквартирном доме,— платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством России порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством России порядке;— оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.Данные меры социальной поддержкичерез кредитные учреждения либо отделения связи подразделениями РГУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства (пребывания).Для получения выплат