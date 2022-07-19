Общество 19.07.2022 в 11:00

Льготы для ветерана

Какие льготы и субсидии у нас в Бурятии положены вдовам ветеранов ВОВ?
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Текст: Номер один
Льготы для ветерана
Ответ Министерства социальной защиты населения Бурятии: 

— Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%: 

— платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, а также за содержание и текущий ремонт общего имущества в нем исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений, в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим; 

— взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капремонт на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом Бурятии, и занимаемой общей площади жилых помещений, в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим; 

— платы за холодную воду, горячую воду, электроэнергию, отведение сточных вод при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

— платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством России порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством России порядке; 

— оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. 

Данные меры социальной поддержки предоставляются в денежной форме через кредитные учреждения либо отделения связи подразделениями РГУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства (пребывания). 

Для получения выплат необходимо оплачивать жилищно-коммунальные услуги по установленным тарифам в полном объеме. 

Важно! При наличии нескольких оснований для получения мер социальной поддержки выплата будет произведена только по одному основанию по выбору гражданина.
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