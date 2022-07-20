Общество 20.07.2022 в 11:00
Медсправка на права по новым правилам
В прокуратуре рассказали о последних изменениях в законе
Текст: Номер один
«Предстоит пройти медицинское освидетельствование на получение водительского удостоверения. Слышал, что в законе произошли какие-то изменения. Какие именно?»
А. Вараксин, г. Улан-Удэ
Отвечает помощник прокурора Кабанского района Т. В. Казанцева:
— Действительно, с 1 марта 2022 года вступил в силу новый порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств).
В правилах проведения медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители установили случаи, когда нужно проводить анализы на наличие психоактивных веществ в моче и лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя.
Приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1092н устанавливает, что указанные выше анализы и исследования теперь обязательны в случаях:
— выявления врачом психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством;
— медицинского освидетельствования в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, если прохождение освидетельствования требуется в соответствии с законодательством об административных правонарушениях;
— медицинского освидетельствования в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными средствами).
Обновлена форма медицинского заключения о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.
Аналогичный Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 344н утратил силу.
А. Вараксин, г. Улан-Удэ
Отвечает помощник прокурора Кабанского района Т. В. Казанцева:
— Действительно, с 1 марта 2022 года вступил в силу новый порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств).
В правилах проведения медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители установили случаи, когда нужно проводить анализы на наличие психоактивных веществ в моче и лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя.
Приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1092н устанавливает, что указанные выше анализы и исследования теперь обязательны в случаях:
— выявления врачом психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством;
— медицинского освидетельствования в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, если прохождение освидетельствования требуется в соответствии с законодательством об административных правонарушениях;
— медицинского освидетельствования в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными средствами).
Обновлена форма медицинского заключения о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.
Аналогичный Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 344н утратил силу.
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