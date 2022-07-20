Медсправка на права по новым правилам

Отвечает помощник прокурора Кабанского района Т. В. Казанцева:

— Действительно, с 1 марта 2022 года вступил в силу новый порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств).В правилах проведения медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители установили случаи, когда нужно проводить анализы на наличие психоактивных веществ в моче и лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя.Приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1092н устанавливает, что— выявления врачом психиатром-­наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством;— медицинского освидетельствования в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, если прохождение освидетельствования требуется в соответствии с законодательством об административных правонарушениях;— медицинского освидетельствования в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными средствами).Обновлена форма медицинского заключения о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.Аналогичный Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 344н утратил силу.