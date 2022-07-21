Общество 21.07.2022 в 11:00
Доступная среда на транспорте
В прокуратуре рассказали, какую помощь обязаны оказывать маломобильным людям перевозчики
Текст: Номер один
«Являюсь инвалидом по зрению, поэтому поездки на общественном транспорте без посторонней помощи очень затруднительны. Неужели законом не предусмотрено сопровождение инвалидов, оказание им помощи в поездках?»
С. С. Устюжина, г. Бабушкин
Отвечает помощник прокурора Кабанского района Т. В. Казанцева:
— С 1 марта 2022 года установлен порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи.
Теперь в соответствии с приказом Минтранса России от 20.09.2021 № 321 владельцам автовокзалов и автостанций необходимо обеспечить, в частности:
— сопровождение пассажиров, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории автовокзала, автостанции;
— помощь при передвижении по территории автовокзала, автостанции, в том числе при посадке в транспортное средство и высадке из транспортного средства, а также при оформлении и получении багажа;
— дублирование необходимой звуковой информации;
— размещение перед входами в помещения, в которых предоставляются услуги пассажирам, табличек с информацией о назначении помещения, выполненной в виде рельефноточечного шрифта Брайля;
— допуск на территорию автовокзала, автостанции собаки-проводника при наличии специального документа, выданного в отношении данной собаки.
Также установлены соответствующие требования к перевозчикам в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также к организациям и ИП, осуществляющим перевозки по заказу и легковыми такси.
С. С. Устюжина, г. Бабушкин
Отвечает помощник прокурора Кабанского района Т. В. Казанцева:
— С 1 марта 2022 года установлен порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи.
Теперь в соответствии с приказом Минтранса России от 20.09.2021 № 321 владельцам автовокзалов и автостанций необходимо обеспечить, в частности:
— сопровождение пассажиров, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории автовокзала, автостанции;
— помощь при передвижении по территории автовокзала, автостанции, в том числе при посадке в транспортное средство и высадке из транспортного средства, а также при оформлении и получении багажа;
— дублирование необходимой звуковой информации;
— размещение перед входами в помещения, в которых предоставляются услуги пассажирам, табличек с информацией о назначении помещения, выполненной в виде рельефноточечного шрифта Брайля;
— допуск на территорию автовокзала, автостанции собаки-проводника при наличии специального документа, выданного в отношении данной собаки.
Также установлены соответствующие требования к перевозчикам в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также к организациям и ИП, осуществляющим перевозки по заказу и легковыми такси.
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