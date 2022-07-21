Доступная среда на транспорте

Отвечает помощник прокурора Кабанского района Т. В. Казанцева:

установлен порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи.— сопровождение пассажиров, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории автовокзала, автостанции;— помощь при передвижении по территории автовокзала, автостанции, в том числе при посадке в транспортное средство и высадке из транспортного средства, а также при оформлении и получении багажа;— дублирование необходимой звуковой информации;— размещение перед входами в помещения, в которых предоставляются услуги пассажирам, табличек с информацией о назначении помещения, выполненной в виде рельефно­точечного шрифта Брайля;— допуск на территорию автовокзала, автостанции собаки­-проводника при наличии специального документа, выданного в отношении данной собаки.Также установлены соответствующие требования к перевозчикам в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также к организациям и ИП, осуществляющим перевозки по заказу и легковыми такси.