Нюансы для дольщиков

Отвечает помощник прокурора Кабанского района Т.В. Казанцева:

В текущем году предусматривается возможность изменения срока передачи квартир по соглашению между застройщиком и дольщиками в отдельности от других квартир, входящих в состав того же МКД, без внесения изменений в проектную декларацию. При этом данный срок может быть изменен только после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию МКД.Застройщик может направлять дольщикам сообщение о завершении строительства МКД и о готовности квартир к передаче, предложение о внесении изменений в договор относительно срока передачи квартир в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по электронному адресу, указанному в договоре. Названные документы можно отправить и другим способом, если его отразили в договоре.Отрегулирован процесс передачи квартир в случае обнаружения строительных недостатков. В такой ситуации до подписания передаточного акта составляется акт осмотра с участием эксперта. Определены правила осмотра, требования к такому специалисту и оплате его услуг.В случае отсутствия существенных нарушений требований к качеству квартир в передаточном акте указывается перечень недостатков (дефектов), подлежащих безвозмездному устранению застройщиком в течение 60 дней со дня подписания акта. При наличии разногласий относительно указанного перечня он определяется согласно акту осмотра, составленному с участием специалиста.При обнаружении существенных недостатков, подтвержденных актом, дольщик вправе отказаться от подписания передаточного акта и потребовать безвозмездного устранения выявленных недостатков в течение 60 дней либо отказаться от подписания передаточного акта, исполнения договора и потребовать от застройщика возврата вложенных денежных средств.Если недостатки не устранены в установленный срок, дольщик вправе предъявить иск в суд либо обратиться к застройщику с требованием о соразмерном уменьшении цены договора или возмещении расходов на устранение недостатков.