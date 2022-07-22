Общество 22.07.2022 в 11:00

Нюансы для дольщиков

О «свежих» изменениях в законе в этой сфере
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Текст: Номер один
Нюансы для дольщиков
«Планирую приобрести в ипотеку жилье в новостройке. Есть ли какие-­либо «свежие» изменения в законе в этой сфере?
Евгения Ващенко, г. Улан­-Удэ

Отвечает помощник прокурора Кабанского района Т.В. Казанцева: 

— Из «свежего» — Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 № 442, которым установлены особенности передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства в период с 25 марта по 31 декабря 2022 года.

В текущем году предусматривается возможность изменения срока передачи квартир по соглашению между застройщиком и дольщиками в отдельности от других квартир, входящих в состав того же МКД, без внесения изменений в проектную декларацию. При этом данный срок может быть изменен только после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию МКД.

Застройщик может направлять дольщикам сообщение о завершении строительства МКД и о готовности квартир к передаче, предложение о внесении изменений в договор относительно срока передачи квартир в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по электронному адресу, указанному в договоре. Названные документы можно отправить и другим способом, если его отразили в договоре.

Отрегулирован процесс передачи квартир в случае обнаружения строительных недостатков. В такой ситуации до подписания передаточного акта составляется акт осмотра с участием эксперта. Определены правила осмотра, требования к такому специалисту и оплате его услуг.

В случае отсутствия существенных нарушений требований к качеству квартир в передаточном акте указывается перечень недостатков (дефектов), подлежащих безвозмездному устранению застройщиком в течение 60 дней со дня подписания акта. При наличии разногласий относительно указанного перечня он определяется согласно акту осмотра, составленному с участием специалиста.

При обнаружении существенных недостатков, подтвержденных актом, дольщик вправе отказаться от подписания передаточного акта и потребовать безвозмездного устранения выявленных недостатков в течение 60 дней либо отказаться от подписания передаточного акта, исполнения договора и потребовать от застройщика возврата вложенных денежных средств.

Если недостатки не устранены в установленный срок, дольщик вправе предъявить иск в суд либо обратиться к застройщику с требованием о соразмерном уменьшении цены договора или возмещении расходов на устранение недостатков.
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