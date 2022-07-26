Общество 26.07.2022 в 11:00
Трудовые права
Имеет ли право начальник отзывать из отпуска подчиненных
Текст: Номер один
«Я нахожусь в отпуске, а начальник просит выйти на работу. Имеет ли он на это право? Не уволит ли он меня, если откажусь выходить?»
Марина, Улан-Удэ
Согласно ст. 125 Трудового кодекса РФ, вызвать работника из ежегодного оплачиваемого отпуска можно только с его письменного согласия. Если работник отказывается, его руководитель не имеет права применять к нему какие-либо санкции или штрафы.
Также из отпуска нельзя досрочно вызвать несовершеннолетних, беременных женщин и сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Даже если они на это согласны.
Если же сотрудник готов досрочно выйти на работу, оставшуюся часть отпуска он может использовать как захочет. Например, отдохнуть оставшиеся дни в течение этого года или перенести их на следующий.
Марина, Улан-Удэ
Согласно ст. 125 Трудового кодекса РФ, вызвать работника из ежегодного оплачиваемого отпуска можно только с его письменного согласия. Если работник отказывается, его руководитель не имеет права применять к нему какие-либо санкции или штрафы.
Также из отпуска нельзя досрочно вызвать несовершеннолетних, беременных женщин и сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Даже если они на это согласны.
Если же сотрудник готов досрочно выйти на работу, оставшуюся часть отпуска он может использовать как захочет. Например, отдохнуть оставшиеся дни в течение этого года или перенести их на следующий.
Тегисправбюро