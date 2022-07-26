Трудовые права

Согласно ст. 125 Трудового кодекса РФ,. Если работник отказывается, его руководитель не имеет права применять к нему какие­-либо санкции или штрафы.несовершеннолетних, беременных женщин и сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Даже если они на это согласны.Если же. Например, отдохнуть оставшиеся дни в течение этого года или перенести их на следующий.