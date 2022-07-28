Общество 28.07.2022 в 11:00

Пособие на детей от 8 до 17 лет

Кто имеет право на получение данной выплаты?
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Текст: Номер один
Пособие на детей от 8 до 17 лет
«У моей невестки 2 детей: 12 и 17 лет (учится в колледже). Она воспитывает детей одна, официально с мужем разведена, получает алименты. Ей было отказано в получении данного пособия по причине того, что она официально не трудоустроена, хотя работает в частной организации. Имеет ли их семья право на получение данного пособия?» 
Анатолий Осипович.

Отвечает Пенсионный фонд России:

— Основными условиями для получения новой выплаты на детей от 8 до 17 лет с 1 мая 2022 года являются:
— у ребенка есть гражданство РФ и он живет в России;
— ребенку уже исполнилось 8 лет, но еще не исполнилось 17 лет;
— заявление подает один из родителей или законный представитель с гражданством РФ и постоянным проживанием в России;
— среднедушевой доход семьи не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения;
— имущество семьи не более установленного перечня;
— взрослые члены семьи в расчетном периоде имели доход или уважительную причину его отсутствия.

Если родитель, который подал заявление на выплату пособия, официально не трудоустроен на момент подачи заявления и не имел официального дохода за 2021 год, то это является причиной для отказа на выплату данного пособия. Но подать заявление на выплату данного пособия может и другой родитель, даже если дети с ним не проживают. При этом необходимо помнить, что при подаче заявления другим родителем будут учитываться доходы всех членов его новой семьи. 
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