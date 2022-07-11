Общество 11.07.2022 в 11:24

Бурятия просит РФ ускорить выделение денег на подготовку республики к зиме

К сожалению, сложился ощутимый дефицит средств
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Бурятия просит РФ ускорить выделение денег на подготовку республики к зиме
Республика активно готовится к отопительному сезону 2022-2023 гг. Уже вышло соответствующее распоряжение регионального правительства, организован оперативный штаб. Еженедельно проводятся совещания с муниципалитетами - по видеосвязи.

«В этом году из бюджета республики на подготовку выделено 476 млн рублей. Из этой суммы 232 млн выделено непосредственно на проведение мероприятий. Определено 99 мероприятий и на текущую дату они все законтрактованы, кассовое исполнение составляет 32 процента. Кроме того, на капитальный ремонт на г. Закаменск выделен 31 млн на ремонт головных участков теплотрассы. 43,5 млн выделено на г. Северобайкальск - на замену дымовой трубы. И 8 млн выделено Тункинскому району»

- говорит Евгений Поляков, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.

По г. Закаменску освоено 46 процентов, по г. Северобайкальску 40 процентов, по Тункинскому все выполнено.

«Они образовались в результате разницы в цене топлива, заложенной в тариф, и сложившейся по факту. Кроме того, повлияло повышение полезного отпуска»

- отмечает замминистра.


Несмотря на выделение Бурятией средства, дефицит финансирования составляет 656 млн рублей. Эта сумма сложилась из-за выпадающих доходов, которые образовались в жилищно-коммунальном комплексе.

Правительство республики обратилось с письмом к зампреду российского правительства Марату Хуснуллина и попросило субсидию из федерального бюджета. При этом регион попросил выплатить ее не в декабре, как обычно бывает, а в августе - для формирования нормативного запаса топлива. Такую субсидию на компенсацию выпадающих доходов РФ выдает уже три года. Есть основания считать, что нынче "федералы" тоже ее выделят.

Сегодня запас по мазуту составляет 97 процентов от положенного. По углю 40 процентов. Основную массу топлива начнут закупать с середины августа.

«До 15 ноября все муниципальные образования должны получить Паспорта готовности к очередному отопительному сезону»

- пояснил представитель министерства.

В целом, готовность ЖКХ-объектов по Бурятии находится на уровне 50 процентов.

Что касается цены угля для котельных, то текущая цена поднялась в сравнении с той, что была год назад, на два процента.

«Благодаря тому, что мы используем уголь местных разрезов, цена практически не поднялась»

- порадовали в ведомстве.
Теги
отопительный сезон

Все новости

Отряд Росгвардии Бурятии вернулся из командировки на Украину
11.07.2022 в 12:18
Бурятия просит РФ ускорить выделение денег на подготовку республики к зиме
11.07.2022 в 11:24
В Улан-Удэ пропал мужчина, который не может жить без лекарств
11.07.2022 в 11:15
Развод супругов, проживающих в разных городах
11.07.2022 в 11:05
Сохранение стволовых клеток пуповинной крови при рождении ребенка – ответственность каждой семьи
11.07.2022 в 10:45
В Бурятии перевернувшийся на квадроцикле подросток получил тяжелую травму
11.07.2022 в 10:30
В Баунте сторож золотодобывающего предприятия обокрал его склады на 360 тыс рублей
11.07.2022 в 10:16
Житель Бурятии схлопотал уголовку, едва став бизнесменом
11.07.2022 в 09:20
В Бурятии начальница почтового отделения присвоила посылку
11.07.2022 в 09:13
Восемь человек, включая четырех детей, пострадали в ДТП в Улан-Удэ
11.07.2022 в 09:04
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
Отряд Росгвардии Бурятии вернулся из командировки на Украину
Им на смену выехали другие бойцы
11.07.2022 в 12:18
Развод супругов, проживающих в разных городах
Что делать в непростой ситуации?
11.07.2022 в 11:05
Сохранение стволовых клеток пуповинной крови при рождении ребенка – ответственность каждой семьи
Родители начали активно пользоваться услугами биострахования детей
11.07.2022 в 10:45
В Баунте сторож золотодобывающего предприятия обокрал его склады на 360 тыс рублей
Кучу полезных и нужных золотодобытчикам вещей он продал за 20 л спирта и выдумал историю о вооруженном налете  
11.07.2022 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru