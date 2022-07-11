Бурятия просит РФ ускорить выделение денег на подготовку республики к зиме

«В этом году из бюджета республики на подготовку выделено 476 млн рублей. Из этой суммы 232 млн выделено непосредственно на проведение мероприятий. Определено 99 мероприятий и на текущую дату они все законтрактованы, кассовое исполнение составляет 32 процента. Кроме того, на капитальный ремонт на г. Закаменск выделен 31 млн на ремонт головных участков теплотрассы. 43,5 млн выделено на г. Северобайкальск - на замену дымовой трубы. И 8 млн выделено Тункинскому району» - говорит Евгений Поляков, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.

«Они образовались в результате разницы в цене топлива, заложенной в тариф, и сложившейся по факту. Кроме того, повлияло повышение полезного отпуска» - отмечает замминистра.

«До 15 ноября все муниципальные образования должны получить Паспорта готовности к очередному отопительному сезону» - пояснил представитель министерства.

«Благодаря тому, что мы используем уголь местных разрезов, цена практически не поднялась» - порадовали в ведомстве.

Республика активно готовится к отопительному сезону 2022-2023 гг. Уже вышло соответствующее распоряжение регионального правительства, организован оперативный штаб. Еженедельно проводятся совещания с муниципалитетами - по видеосвязи.По г. Закаменску освоено 46 процентов, по г. Северобайкальску 40 процентов, по Тункинскому все выполнено.Несмотря на выделение Бурятией средства, дефицит финансирования составляет 656 млн рублей. Эта сумма сложилась из-за выпадающих доходов, которые образовались в жилищно-коммунальном комплексе.Правительство республики обратилось с письмом к зампреду российского правительства Марату Хуснуллина и попросило субсидию из федерального бюджета. При этом регион попросил выплатить ее не в декабре, как обычно бывает, а в августе - для формирования нормативного запаса топлива. Такую субсидию на компенсацию выпадающих доходов РФ выдает уже три года. Есть основания считать, что нынче "федералы" тоже ее выделят.Сегодня запас по мазуту составляет 97 процентов от положенного. По углю 40 процентов. Основную массу топлива начнут закупать с середины августа.В целом, готовность ЖКХ-объектов по Бурятии находится на уровне 50 процентов.Что касается цены угля для котельных, то текущая цена поднялась в сравнении с той, что была год назад, на два процента.