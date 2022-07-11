Общество 11.07.2022 в 12:18

Отряд Росгвардии Бурятии вернулся из командировки на Украину

Им на смену выехали другие бойцы
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Текст: Константин Воронов
Отряд Росгвардии Бурятии вернулся из командировки на Украину
Вчера на родину из служебной командировки вернулся сводный отряд бойцов сил специального назначения территориального Управления Росгвардии. Сейчас на территории Украины продолжают выполнять служебно-боевые задачи прибывшие им на смену росгвардейцы из Бурятии.

Под звуки военного оркестра, сквозь строй «Волонтеров Победы» и молодогвардейцев с флагами, прибывшие росгвардейцы Бурятии прошли к мемориалу «Шагнувшие в бессмертие», где их встречали представители правительства Бурятии, командование Управления Росгвардии, сослуживцы, родные, друзья и ветераны.


- Ваши профессионализм, умения, навыки, боевой дух, боевой опыт позволили выполнить поставленные перед вами служебно-боевые задачи на высоком профессиональном уровне и вернуться живыми и здоровыми. Командующий встречал нас в Чите и дал высокую оценку нашим действиям на территории Украины, - отметил начальник Управления Росгвардии по Республике Бурятия полковник полиции Сергей Гатилов.


Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов поздравил росгвардейцев Бурятии с успешным выполнением боевой задачи и возвращением домой.

- Вы несли трудную, нелегкую службу вдали от своей малой Родины, защищая нашу Россию. Спасибо вам, уважаемые воины, за ваш ратный труд, спасибо вам, дорогие родственники, за ваше терпение, самообладание и поддержку, - поблагодарил росгвардейцев Баир Цыренов.


Росгвардейцев, которые несли службу вдали от дома, встретили хлебом-солью и белой пищей. Впервые за долгое время прибывшие бойцы обняли своих родных и близких.

В Забайкальском крае, куда прибыл сводный отряд Росгвардии Бурятии, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев поблагодарил росгвардейцев за храбрость, мужество и профессиональное выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции и вручил ведомственные награды.


«Сотрудники спецподразделений СОБР и ОМОН Росгвардии выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на гуманитарные грузы, проводили разминирование объектов и дорог, принимали участие в сопровождении колон при выводе мирных жителей из зоны боевых действий. Впереди у сотрудников войск национальной гвардии реабилитация, отдых в кругу семьи, после чего они приступят к повседневным служебным обязанностям», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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