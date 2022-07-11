Отряд Росгвардии Бурятии вернулся из командировки на Украину

Под звуки военного оркестра, сквозь строй «Волонтеров Победы» и молодогвардейцев с флагами, прибывшие росгвардейцы Бурятии прошли к мемориалу «Шагнувшие в бессмертие», где их встречали представители правительства Бурятии, командование Управления Росгвардии, сослуживцы, родные, друзья и ветераны.





- Ваши профессионализм, умения, навыки, боевой дух, боевой опыт позволили выполнить поставленные перед вами служебно-боевые задачи на высоком профессиональном уровне и вернуться живыми и здоровыми. Командующий встречал нас в Чите и дал высокую оценку нашим действиям на территории Украины, - отметил начальник Управления Росгвардии по Республике Бурятия полковник полиции Сергей Гатилов.





- Вы несли трудную, нелегкую службу вдали от своей малой Родины, защищая нашу Россию. Спасибо вам, уважаемые воины, за ваш ратный труд, спасибо вам, дорогие родственники, за ваше терпение, самообладание и поддержку, - поблагодарил росгвардейцев Баир Цыренов.





В Забайкальском крае, куда прибыл сводный отряд Росгвардии Бурятии, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев поблагодарил росгвардейцев за храбрость, мужество и профессиональное выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции и вручил ведомственные награды.





Вчера на родину из служебной командировки вернулся сводный отряд бойцов сил специального назначения территориального Управления Росгвардии. Сейчас на территории Украины продолжают выполнять служебно-боевые задачи прибывшие им на смену росгвардейцы из Бурятии.Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов поздравил росгвардейцев Бурятии с успешным выполнением боевой задачи и возвращением домой.Росгвардейцев, которые несли службу вдали от дома, встретили хлебом-солью и белой пищей. Впервые за долгое время прибывшие бойцы обняли своих родных и близких.«Сотрудники спецподразделений СОБР и ОМОН Росгвардии выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на гуманитарные грузы, проводили разминирование объектов и дорог, принимали участие в сопровождении колон при выводе мирных жителей из зоны боевых действий. Впереди у сотрудников войск национальной гвардии реабилитация, отдых в кругу семьи, после чего они приступят к повседневным служебным обязанностям», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии