Общество 11.07.2022 в 12:33

В Улан-Удэ резко нарастят число бродячих собак на пожизненном содержании в приютах

С 1300 особей их число вырастет до 2500
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ резко нарастят число бродячих собак на пожизненном содержании в приютах
Улан-Удэ успешно осваивает 64 млн рублей субвенции, полученной для работы с безнадзорными животными на своей территории. Одна половина средств предназначена для отлова, а другая для содержания собак в приютах.

В начале года было отловлено 1900 собак. Сейчас реализуются контракты на отлов 1992 особей.  Затем подрядчики отловят еще 1000 собак. 

Годовой план отлова по столице Бурятии - почти 5000 бродячих животных.

Сейчас на постоянном пожизненном содержании в приютах находятся 1300 собак. Есть план, чтобы довести это количество к концу года до 2500 особей. Как заверяют жителей города в мэрии, план будет выполнен. Работа по отлову, по выполнению заявок от граждан, которые жалуются на уличных собак, доставляющих беспокойство, отлажена. Например, в прошедшие дни - пятница, суббота и воскресенье - отловили 32 собак.

В муниципалитете отмечают, что положительное влияние на ситуацию с бродячими собаками оказало решение главы Бурятии не выпускать обратно на улицы собак ростом в 25 см и выше. Кстати, по имеющейся информации, в Забайкальском крае думают над тем, чтобы пойти по такому же пути. 

В мэрии Улан-Удэ отмечают, что крупные собаки составляют огромный процент уличных бродячих собак. Есть масса помесей, регулярно встречаются и породистые. Так, в одном из собачьих приютов содержится более 25 отловленных чистопородных алабаев, которых никто не спешит забирать. "Номер один" писал на тему породистых собак, оказавшихся на улице.

К сожалению, несмотря на активную работу по отлову бродячих собак, а также работу с владельцами собак с целью побудить их лучше следить за своими питомцами, собачьи нападения на людей в столице республики продолжаются. Чиновники напоминают, что если владелец не может справиться со своей собакой, то он может написать официальный отказ от животного и его поместят в собачий приют.
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