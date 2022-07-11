Общество 11.07.2022 в 12:58

В Улан-Удэ старый мост через Селенгу превратился в мусорную свалку

Мост вроде бы закрыт и загорожен, но любители пива и красивых закатов проникают на него
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ старый мост через Селенгу превратился в мусорную свалку
Старый мост через главный приток Байкала – реку Селенгу – в центре Улан-Удэ превратился в мусорную свалку. За два часа уборки в районе некогда главного моста столицы Бурятии (ныне вроде законсервированного, но на самом деле ставшего пешеходным) городские волонтеры собрали с берега Селенги 89 мешков мусора. Из них 30 мешков пивных пластиковых бутылок, четыре мешка проводов и так, по мелочи:  брюки, джинсы, старые кроссовки и т.д.

Об этом сообщил известный экоактивист («Вода России») и кавэнщик Чингис Болотов. «Только представьте, сколько мусора могло утечь в озеро Байкал по реке. И сколько утекает?», - риторически  спросил он, напомнив, что Селенгинский мост является одним из неформальных мест для городских тусовок. Здесь часто бывают фотосессии, встречи, прогулки. «Увы, к сожалению, с любимым местом  обходятся не по любви. Одни сюда приходят попить пиво, кто-то приезжает выбросить ненужную детскую одежду и некоторые оставляют мешки кабелей и проводов», - констатировал Чингис Болотов.

Волонтеры собрали мусор только с одной стороны моста, теперь они приглашают всех на акцию предстоящие выходные, чтобы  убрать другую сторону моста. Ну,  в принципе, в воздухе давно висит, как и сам мост, вопрос: «Что с ним делать?». Помнится, его полный демонтаж в свое время признали дорогим. А после серии попыток прыгать с него от несчастной любви или лазать по его пролетам от любви счастливой сооружение вроде бы перегородили и забор установили. Однако все эти ограды особого смысла не имели, так как ходы на мост все равно появились.

Может, все-таки, приспособить мостик в интересах отдыха и туризма, объявив для этого конкурс идей, включая их бизнес-варианты? Мэрия, ау!

Фото: «Вода России»    
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