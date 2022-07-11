Общество 11.07.2022 в 14:07

Водоколонки Улан-Удэ оснастят камерами для защиты от вандалов

На стоимости воды это не скажется, уверяют на предприятии
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Текст: Константин Воронов
Водоколонки Улан-Удэ оснастят камерами для защиты от вандалов
В Улан-Удэ водоколонки планируется оснастить камерами видеонаблюдения. Такие меры нужны для того, чтобы защитить их от действий вандалов. Итоговая стоимость поставляемой холодной воды для улан-удэнцев останется на прежнем уровне, сообщили в городском «Водоканале».

Последней каплей, вынудивший предприятие пойти на такие меры, стало недавнее происшествие в частном секторе микрорайона Восточный, где хулиганы сломали водоколонку.

Поздно вечером в диспетчерскую службу предприятия обратилась местная жительница, которая рассказала, что недавно установленная по улице Грибоедова автоматическая водоколонка уже не работает. Сотрудники ремонтной бригады «Водоканала» обнаружили, что у водоколонки имеются сильные повреждения внешнего дисплея, в результате чего более 150 человек остались без холодной воды в самый разгар лета.


- Конечно, из-за поломки предприятию был нанесен серьёзный денежный ущерб в размере 40 тысяч рублей. При этом больше всего страдают горожане, которых ванадалы лишили единственного источника чистой питьевой воды. В нашем регионе, в июле, температура воздуха может превышать отметку и более 30 градусов, поэтому руководством принято оперативное решение установить временные водоразборные краны на месте сломанного устройства, - рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.

Напомним, в Улан-Удэ уже более полугода назад начато производство собственных автоматических водоколонок в цехах муниципального «Водоканала». Сборкой устройства занимаются сотрудники предприятия, а комплектующие приобретаются у поставщиков из других регионов страны. В этом случае из строя вышел блок управления водоколонкой, который могут восстановить только технические  специалисты при помощи специального оборудования. Ремонт автоматической водоколонки может затянуться на несколько дней.

Как отметили на предприятии, это уже не первое нападение хулиганов на новые водоколонки. Только за прошлый год службой безопасности «Водоканала» было подано не менее пяти заявлений в полицию.

Всего на балансе «Водоканала» числится более 700 водоразборных колонок, из которых больше половины подлежат замене в ближайшие годы.

Фото: МУП «Водоканал»
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