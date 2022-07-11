Общество 11.07.2022 в 15:28

В Бурятии закрыт пункт пропуска Монды на российско-монгольской границе

Он не будет работать с 11 по 15 июля  по инициативе монгольской стороны в связи с национальным праздником «Наадам»

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В Бурятии закрыт пункт пропуска Монды на российско-монгольской границе
В Бурятии с 11 по 15 июля  по инициативе монгольской стороны в связи с национальным праздником «Наадам» в двустороннем пункте пропуска Монды-Ханх не будет осуществляться пропуск лиц и транспортных средств.

С 16 июля работа двустороннего автомобильного пункта пропуска Монды возобновится в ежедневном режиме с 10:00 до 18:00, включая выходные и праздничные дни.

Посетить Монголию с 11 по 15 июля можно будет через многосторонний автомобильный пункт пропуска Кяхта, железнодорожный пункт пропуска Наушки, а также воздушный пункт пропуска Улан-Удэ (Мухино), расположенные в регионе деятельности Бурятской таможни, сообщила ее пресс-служба.

Фото: Бурятская таможня
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с 6 по 12 июля

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