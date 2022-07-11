В Бурятии закрыт пункт пропуска Монды на российско-монгольской границе

В Бурятии с 11 по 15 июля по инициативе монгольской стороны в связи с национальным праздником «Наадам» в двустороннем пункте пропуска Монды-Ханх не будет осуществляться пропуск лиц и транспортных средств.С 16 июля работа двустороннего автомобильного пункта пропуска Монды возобновится в ежедневном режиме с 10:00 до 18:00, включая выходные и праздничные дни.Посетить Монголию с 11 по 15 июля можно будет через многосторонний автомобильный пункт пропуска Кяхта, железнодорожный пункт пропуска Наушки, а также воздушный пункт пропуска Улан-Удэ (Мухино), расположенные в регионе деятельности Бурятской таможни, сообщила ее пресс-служба.Фото: Бурятская таможня